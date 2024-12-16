台中阿伯遇詐3度到銀行匯鉅款　警搬神明「我信佛的」苦勸

▲李姓男子誤信網路詐騙投資，3度前往銀行要匯款。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區63歲李姓男子誤信網路詐騙投資，3度前往銀行要匯款560萬元、230萬元、379萬元，李對詐團話術深信不疑，為了匯款還騙警方「是給兒子的結婚基金」，但警方查出李男欲匯款的是警示帳戶，且向李的兒子查證後，根本沒有要結婚，員警為讓李男明白自己遭詐，還搬出神明說「我是學佛的，佛祖面前不敢亂講」，可謂是煞費苦心。

台中市清水警分局指出，李男在網路遇到股票投資詐騙，10月間曾至沙鹿區某銀行要匯款560萬元，但行員及員警發現匯款帳戶是警示帳戶，勸阻李男匯款；11月間李男又到同一間銀行欲匯款230萬元，李看到員警到場便立刻離開。

未料不知是詐團話術太厲害，還是其提供的利潤太誘人，讓李男十分「頭鐵」，又於本月12日上午到銀行嘗試提領379萬元，行員查出李曾匯款至警示帳戶遭阻，因此認為這次提領的大筆金額也可能是被詐騙，遂通知警方到場協助了解。

李男堅稱，這筆錢是用來他們夫妻出國、兒子結婚基金的用途，但始終說不出兒子婚禮日期或細節，經警方向兒子查證，兒子說自己還沒論及婚嫁，何來籌辦婚禮？豈料李男被揭穿後，竟打電話向詐團抱怨「已跟警方解釋原因，卻還是被阻擋提款」，並向警方改口，稱要趕回去上班要迅速離開銀行。

警方見狀也十分無奈，只能在李男離開之際，勸說「我提到的詐騙案例都是真的，我信佛的，真的都是好意，佛祖面前我不敢亂說，你冷靜思考一下」，並要李男別再匯款到陌生帳戶，避免受騙。

清水警分局長蔡慶星表示，過去許多民眾遭詐騙集團「假投資」獲利的騙術，聽從詐騙集團的指示匯款到指定帳戶，由於銀行行員及員警都會特別關懷匯款原因，詐騙集團會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人匯款成功而取得贓款。

蔡慶星呼籲，民眾應循正當管道投資，切勿輕易相信網路投資訊息，或聽從素未謀面之人的指示提、匯款，以免掉入詐欺及洗錢的陷阱，並建議民眾可善加利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢，避免被騙。

