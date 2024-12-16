台北女遭詐5300萬！地政士加入騙房抵押　刻意「不榨乾」更惡劣

▲刑事局中打破獲一名以林嫌為首的融資公司，與地政士勾結，一同誆騙中年男女金錢，甚至引導至地政士事務所協助抵押房屋。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

刑事局破獲一名以林姓主嫌為首的詐團，勾結地政士，以假交友、假檢警手法一同誆騙約20名被害人。其中，一名台北的女子被假冒帥哥的詐團詐騙，陸續面交千萬元，甚至由地政士陪同將房子拿去抵押，被詐金額飆到5300萬元，且詐團刻意不把被害人「榨乾」，讓被害人繼續償還借款，營造是合法借貸假象，還能從中收取利息。林嫌旗下20名成員2年間誆騙金額達3億，林嫌與一名蘇女被裁定羈押，其餘交保。

刑事局中部打擊犯罪中心說，該集團以林嫌的融資公司為起點，並且與地政士事務所、幕後金主勾結。林嫌旗下成員在網路上以假交友、假檢警手法鎖定中年男女，假交友部分以介紹投資為由，將被害人拉入群組，假檢警部分則謊稱財產遭監管，進一步了解對方財產後，要求被害人跟車手面交現金、提款卡等財物，再引導到自家融資公司抵押房屋。

▲▼該詐團以假交友、假檢警手法誆騙被害人，先要求支付現金再抵押房屋跟土地。（圖／記者許權毅攝、刑事局提供）



林嫌自2022年起犯案，總計20多人受害，年紀大多是中年男女性，總計詐騙金額已經達到3億。林嫌事後抽成15％、地政士事務所抽取4%到6％、負責聯繫的通路商抽取2%至6%手續費。依此換算，林嫌不法所得已經飆高到4500萬元。

▲▼林姓主嫌一個人不法獲利達4500萬，出入也開名車。（圖／記者許權毅攝、記者許權毅翻攝）



刑事局今年報請台中地檢署指揮偵辦，與台中市第二分局、第三分局、第六分局、太平分局、台北文山第二分局共同偵辦，自5月陸續收網，先後在台中逮捕10名面交車手，6月至11月之間搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，拘提林姓融資公司負責人及蘇姓地政士等人到案，查扣現金6萬7000元、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本、融資公司及地政士事務所電磁紀錄等贓證物。經統計不法所得後，聲請林姓主嫌扣押裁定房地產、賓士名車及帳戶內現金獲准，總價值約3147萬元。

林嫌經警詢後，被依詐欺、洗錢以及組織等罪移送台中地檢署，林姓主嫌因涉及另案遭收押，另名同夥蘇女也遭台中地檢署聲押獲准。

▲▼警方今年5月至11月底陸續收網逮人。（圖／記者許權毅翻攝）

