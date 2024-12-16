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中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸,共軍。（圖／路透）

▲學者認為，中國軍演真正目的是提高美國或其他盟友突破封鎖的代價與恐懼感。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟賓州15日專電

中共解放軍上週舉行軍演。美國學者善學指出，這次演習的地理範圍廣泛，解放軍操演如何在第一島鏈、台灣東部與東南部對台封鎖，以提高外國介入的代價與風險，也展現其在西太平洋的作戰能力。

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）長期研究兩岸議題，近期與追蹤解放軍動態的PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）共同撰文，分析解放軍這4年對台軍事行動的演變。

善學13日接受中央社專訪指出，根據已公開的資訊，這次軍演範圍從朝鮮半島以南、日本以西，延伸到台灣海峽中線南端，並包括台灣東側海域。與今年5月、10月中國對台的聯合利劍-2024A、聯合利劍-2024B相比，地理範圍非常廣。

他說，這次演習顯示，中共解放軍、海軍和海警的聯合行動能力已不再局限於像過去演習那樣僅圍繞在台灣周邊，而是可以涵蓋到整個第一島鏈，不過，往南似乎到台灣南部即停止，沒有進入太多南海海域，而是更側重北台灣。

他指出，這次中共海軍在台灣東側及東南方的行動規模比以往大，更聚焦該區域。東部通道是美國或其他國家為台灣提供武器的最可能途徑。目前仍看不到中共能全面封鎖台灣東岸的態勢。他也不認為中共有足夠艦艇可執行有效、全面的封鎖。

「不過，他們正在練習這種（封鎖）行動，真正的目的是提高（美國或其他盟友）突破封鎖的代價與恐懼感。如果有人嘗試派出飛機或艦艇穿越封鎖線，很可能無法安全通過，操縱這些飛機或艦艇的人，也可能無法生還。」

▲▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

▲中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

善學說，這次演習顯示，解放軍和中共海軍能進行更高層次、更複雜、且大規模的演習。「很明顯，這類演習正是他們需要反覆操練的，若未來決定封鎖台灣、封鎖台灣海峽，或軍事入侵台灣，才能增加成功的可能性」。

根據台灣官員的說法，共軍9至11日在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並於台灣周邊及第一島鏈部署約90艘軍艦和海警船，是1996年台海危機以來最大規模的海上軍事行動，動員長達70天。台灣的國防部並開設應變中心因應。

中國始終都沒有宣布這項演習。中國國防部13日說，是否舉行演習、何時舉行演習，由共軍根據「自身需要和鬥爭形勢」自主決定。

這次軍演在總統賴清德完成訪問南太平洋友邦、過境美國的行程後舉行，同時距離美國總統當選人川普（Donald Trump）就職約40天的時間。

關於演習的時間點，善學指出，從這個角度來看，演習似與賴總統出訪有關，但從演習的行動判斷，解放軍是在練習第一島鏈的部署，超過針對台灣本身。顯示賴總統出訪只是眾多原因之一。他也同意，演習也對川普釋出訊息。

善學分析，這也可能是中共的戰略性舉措。也許因為賴總統沒有過境美國本土，沒有公開會晤美國高階官員，這次演習並非針對他個人，也不是懲罰台灣。

他也說，中共沒有公告演習或為演習命名，也沒有將演習制式化，讓外界搞不清楚其實際用意，「也為未來進行更多類似行動留下空間」，就像2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的軍演，也沒有命名。

善學指出，演習也意在含蓄地向川普傳達一個訊息，即現在的台灣局勢以及中國應對的方式，與他4年前當總統時已有不同。現在中國更有信心、更有實力舉行聯合演習。美國可能會向中國施壓，要中國減少對台的強硬手段，中國不一定會像過去那樣接受、退讓一點或選擇不讓事件擴大，而可能會有更具侵略性的反擊。

台灣與美國對中共這次軍演有不同解讀。路透社10日引述不具名美國官員報導，中國在東海和南海的海軍部署有所提升，但整體上與過去的大規模演習一致。

善學指出，美方官員提到東海、南海，沒有提到台灣海峽、台灣東部海域。也許因為美方將演習視爲超越台海的局勢，因此不那麼擔心。而從台灣的角度，演習發生於台海、台灣東側，台灣感覺被夾擊，威脅感受程度比從美國看來更高。

善學說，當台灣強調，這次中共的軍演顯示出與以往不同、更嚴重的威脅，美方則說，與過去比沒有那麼大的不同，這個解讀的差異對美台雙方都不利，讓中國有機會凸顯，美台不一定以相同的方式看待威脅，也讓台灣的在野黨有空間質疑美國是否真如民進黨所說，願意全力支持台灣。

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