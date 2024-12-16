美國Costco商品明顯縮水　熱門烘培產品變相「調漲58%」

▲經過計算，每盎司的瑪芬價格提高58%。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國Costco過去以划算價格和美味烘焙產品聞名，但當中的熱門烘培產品「瑪芬（Muffin）」近日在價格與搭配套組上發生變動，結果引發眾多顧客不滿，紛紛在網路上抱怨。

根據外媒報導指出，一名網友在Reddit上發文表示，過去瑪芬是9.99美元可以買到2盒35盎司共12個瑪芬套組，而如今現只能花6.99美元只能買一盒31盎司的8個裝的瑪芬套組。

經過計算，這樣一來一往，讓每盎司的瑪芬價格提高58%。網友也認為這種「縮水式漲價」（shrinkflation）讓商品明顯變得更小、更貴。

除了價格問題外，新瑪芬的口感也讓許多顧客頗有微詞。一些人抱怨新瑪芬變得乾硬，不再像過去那樣濕潤美味，甚至有奇怪餘味。一名Reddit的網友表示，自己嘗試了新巧克力口味的瑪芬後，認為舊款更好吃。而且新款瑪芬容易碎裂，口感大打折扣。

舊有的經典口味取消、新的口味的問世，也是引起網友不滿的原因。Costco在2024年推出檸檬覆盆子（lemon raspberry）、奶油核桃（butter pecan）、三重巧克力（triple chocolate）和藍莓奶油（blueberries and cream）等口味，並取消了傳統香蕉核桃（banana nut）、蘋果酥皮（apple crumb）、香草巧克力塊（vanilla chocolate chunk）和杏仁罌粟籽（almond poppyseed）的販售。部分顧客對這些經典口味的消失感到失望，認為新口味無法替代。

後續有一名在德州Costco烘焙部工作的網友表示，目前新瑪芬是在特定地區試賣，如果反應良好將在其他地區推廣。

報導中也提到，美國Costco在2024年調漲會員費，並對許多食品進行變動，除了上述提到的瑪芬外，烤雞包裝也改為塑膠袋，美食廣場吉拿棒取消販售。

針對這次的瑪芬爭議，Costco尚未作出官方回應。Costco的臉書粉絲專頁上已經出現許多顧客留言質疑這起事件。

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