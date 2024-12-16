金融時報：共軍大規模部署卻未宣布演習　台美面臨挑戰

▲共軍近日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並進行海上軍事行動，卻未宣布演習。（圖／VCG）

文／中央社

共軍近日進行大規模海上部署卻未宣布演習，英媒指出台美解讀不同，凸顯出評估中方意圖的挑戰。日本官員則認為中國不宣布就展開如此規模的演習，創造出令人難以應對的新常態。

總統賴清德6日結束訪問南太平洋友邦及過境美國夏威夷、關島的行程後，共軍於9日至11日在中國浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，並出動大批海軍艦艇、公務船進行海上軍事行動。

這是近30年來最大規模海上軍事行動，中方卻遲遲沒有宣布演習。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，台灣國防部9日已完成應變中心開設，也同步啟動戰備操演，並指無論北京是否宣布軍演，對台威脅程度都很嚴重。

然而華府表示，中國在南海、東海的軍事活動程度雖然「提高」，但與過去其他大型演習的程度「一致」。美方官員強調，他們不認為這類活動是在回應賴總統過境夏威夷及關島。

美國官員並稱，由於賴總統「低調」過境美國，中國可能決定不特別對此做出回應。但北京也可能是不想在美國總統交接期製造動盪，或者近期軍事活動是跟反腐調查導致解放軍內部政治動盪有關。

金融時報分析，上述分歧的訊息凸顯出台美及其盟友評估中方意圖、因應北京以軍力施壓鄰國時的挑戰。

觀察人士說，中國可能結合未對外宣布的演習與傳統演習，讓對手內部產生混淆及不確定性。觀察家還說，更常舉行這種規模的演習，將使侵台準備更難被發現。

台灣國安官員表示，中國過去一週部署近百艘艦艇，其中2/3來自海軍、1/3來自海警，範圍遍及東海、南海以及台灣東部外海的西太平洋，動員部署時間達70天之久。據報導，台灣國防部並指出，這次演習首度涵蓋解放軍所有3個沿海戰區。

一名台灣國安官員說，「我們同意這遠遠超出台灣，是在展現他們可以封鎖第一島鏈」，「但這類灰色地帶戰術對我們和鄰國構成的威脅愈來愈大」。所謂灰色地帶戰術是指未達戰爭門檻的軍事行動。

美國官員稱，由於台灣比以往更有能力偵測中國活動，台灣可能變得過度擔心。台灣官員則說：「我們決定更清楚傳達我們這次看到的情況，尤其是當中國默不作聲，民眾需要知道我們周圍發生什麼事。」

一名西方外交官則認為，台灣政府正試圖「喚醒民眾」，「讓民眾注意到解放軍演習，比政府要求強化軍事整備更有效」。

美方官員也提到，這次演習的範圍及時節凸顯出解放軍演習日益擴大的本質。這類變化可能也會影響日本及菲律賓。

一名日本高官表示，「中國過去每次演習都跨過一些新界線」， 「現在他們已創造另一種新常態，亦即可以在不宣布的情況下進行這種規模的演習，讓我們所有人都難以應對。」