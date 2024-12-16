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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營控傅崐萁昨同意開會審法案　今擋人硬闖選罷法

▲▼民進黨立院黨團全體成員於議場前召開國會戒嚴 霸凌民主 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團全體成員於議場前召開「國會戒嚴 霸凌民主」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委16日於內政委員會將民進黨立委阻擋在外，藍營的召委徐欣瑩逕自開會，僅花一分鐘就喊完成《選罷法》初審送出委員會，三分鐘後散會，藍委才讓綠委進入會議室。民進黨團幹事長吳思瑤透露，15日晚間藍綠總召傅崐萁、柯建銘就不斷線上聯絡，達成協議說早上7點可以進入會議室開會，但傅崐萁今卻是拿著對講機遙控藍委，讓綠委不得其門而入。

吳思瑤說，藍惡意不讓綠開會，鎖門擋人，前無古人、後無來者，只有藍委進入開會，綠委被阻擋在走廊，這是前所未見的國會戒嚴，她要強烈譴責。且徐欣瑩排審《選罷法》自己開會，前後一分鐘強推，閹割民權，全社會都怒了。

吳思瑤也指出，昨天夜間藍綠總召不斷通電話，柯建銘希望表達理性訴求，不能踐踏程序正義，與傅崐萁達成協議會開會，各委員可發表意見，但今天傅崐萁卻拿著無線電，遙控藍委，把綠委擋在門外，甚至把紅樓鐵門鎖起來，阻卻所有人進出，如同搞戒嚴，民主被霸凌，罷免被沒收。

民進黨團書記長蔡易餘則表示，今天立法院破天荒不讓委員進去審議案，一邊鎖門，一邊築人牆，讓大家被擋住，想要進去開會簽到都不行，到了9點想說可以進去了，沒想到卻連開會機會都沒有，三分鐘後就說開完會，沒有看過把不同聲音擋在外面還說審過法案，這大家聽得下去嗎。一點反對的聲音都不能有，半分鐘服貿都沒這麼誇張，韓國瑜希望立法院這樣嗎？

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