監察院預算近11億！　羅智強轟廢物院：提案砍光陳菊、監委薪水

▲監察院長陳菊。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

立法院司法法制委員會，週三（18日）將審查監察院114年度預算。對此，國民黨立委羅智強今（16日）表示，監察院預算不斷攀升，2024年預算達10億9711.9萬元，創歷史新高，錢越花越多，效能卻大幅下滑，調查報告案數減幅接近30%；糾正案的成立數也減少32%。他批評，這樣的監察院留它何用？他已提案砍光陳菊及監委們薪水，宣示廢掉廢物院決心！

羅智強表示，陳菊擔任監察院長以來，監察院的預算不斷攀升，2024年預算達10億9711.9萬元，較2021年的7億8445.8萬元，漲幅將近40%，創歷史新高。

羅智強表示，結果錢越花越多，監察院的效能卻大幅下滑，調查報告案數在陳菊上任後明顯減少，減幅接近30%；糾正案的成立數也減少32%。

羅智強指出，有人記得監察院辦了哪些違法亂紀的大官嗎？沒有，大家只記得監察院自己違法亂紀。陳菊愛將陳啓昱涉光電弊案，早在3年前行政院長蘇貞昌就接獲檢舉，但監察院從來不查，結果陳啟昱被法官無保請回而落跑，監察院卻要查辦案檢察官，赤裸裸干預偵辦中個案。

羅智強再指，監委高涌誠還曾施壓段宜康「曲棍球案」辦案檢察官不成，竟兩度彈劾、更調查被林智堅抄襲論文的余正煌、重啟35年前「世台會」案查侯友宜，濫用監委職權藉舊案秋後算帳。

羅智強說，賴清德大弟子、前行政院發言人陳宗彥涉「性招待」、「關說」違失證據明顯，監委卻以壓倒性票數反對彈劾陳宗彥。

羅智強再說，兼任國家人權委員會主委、聲稱要用餘生守護人權的陳菊，對「小明」遭歧視性的差別待遇，從不曾說過一句話，對陸配取得身分證年限比外配長的歧視性待遇，更從不吭聲。

羅智強批評，監察院在陳菊主掌下，不但沒有盡到「整飭官箴、澄清吏治、紓解民怨、保障人權」的職責，更官官相護，成為與民進黨沆瀣一氣、打擊異已的「廢物院」。

最後，羅智強強調，這樣的監察院留它何用？他已提案先砍光陳菊及監委們的薪水，宣示廢掉廢物院的決心！

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）