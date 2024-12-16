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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳灣38歲女子墜亡告別式取消　民眾掛白布「真相何在？」

▲深圳灣大火38歲墜樓死者告別式突取消。（圖／翻攝X）

▲深圳灣大火38歲墜樓死者告別式突取消，民眾在現場掛白布。（圖／翻攝X，下同）

文／香港01

12月11日下午，深圳灣悅府二期一個高層豪宅單位發生爆炸事件，事故造成1人死亡，網傳影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性墜樓死亡。《紅星新聞》指，死者為一名38歲女子。報導又指，死者的告別儀式原定14日在深圳市殯儀館舉行，後來被取消。

▲深圳灣大火38歲墜樓死者告別式突取消。（圖／翻攝X）

▲網路流傳疑似深圳灣大火38歲女子最後身影。（圖／翻攝X）

據微博流傳影片及網上消息稱，有（深圳）市民到事發大廈樓下獻花悼念，現場有警方架設鐵馬。現場還掛有橫額，橫額上寫道，「真相何在？何時告別？我們都在等。」

微博流傳影片又顯示，一名疑似女住戶質疑，在爆炸發生前2小時，有業主已經因為聞到異味，懷疑煤氣（瓦斯）洩漏，於是通知物業管理公司。物業管理公司方面派出人員檢測，他們同樣聞到異味，但因為探測儀未有檢測出異樣就離開現場。該女住戶又質疑，物業管理公司擁有28C單位（死者所住單位）的大門密碼，但沒有進屋檢查。

▲深圳灣大火38歲墜樓死者告別式突取消。（圖／翻攝X）

▲深圳民眾自發至現場獻花悼念。（圖／翻攝X）

據悉，死者於1986年出生於湖北省，之後從湖北來到深圳，前些年，她已成功落戶深圳，原本一個多月後，將迎來39歲的生日，卻遇上了令人遺憾的意外。

《新京報》報導，現場救援人員指，經初步排查，起火點位於該住宅樓28層C戶附近，起火原因為燃氣（瓦斯）爆炸，爆炸原因仍在排查。受波及的樓層主要為27樓，28樓、29樓、30樓和31樓。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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