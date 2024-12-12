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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳豪宅爆炸釀1死！　居民：疑曾反映「燃氣洩漏」但未排查

記者廖翊慈／綜合報導

深圳南山悅府二期11日下午有樓層發生爆炸，造成1名女子死亡。一張網傳微信截圖顯示，悅府二期業主群中，一位住戶表示，事發前一晚，有鄰居發現，燃氣洩漏的味道，並上報燃氣公司，工人來過卻未排查。

據《新浪熱點》報導，深圳市管道天然氣公司的工作人員表示，11日凌晨，該大樓確實有一名住戶報修，要求派人員前去，進行燃氣的檢修工作。結果顯示，該公司派工作人員與住戶聯繫後，住戶最後取消了上門檢修。

▲▼網傳截圖。（圖／翻攝自微博）

▲ 網傳截圖。（圖／翻攝自微博）

當日在現場協助處理火災的物業工作人員也透露，燃氣公司曾到該棟住宅的住戶家中檢查，疑似有住戶曾向燃氣公司反映，出現燃氣洩漏。

現場救災人員則回應，初步排查，起火點位於該住宅大樓28層C戶附近，起火原因為瓦斯爆炸，爆炸原因仍在檢查。

該人員還表示，事發後，救災人員趕到現場時，曾在該住宅15樓附近聞到瓦斯氣味。目前，燃氣公司已停止向該樓供氣。

▲深圳豪宅區高樓層爆炸，炸出一個凹洞。（圖／翻攝微博）

▲▼該棟住宅被炸出一個凹洞。（圖／翻攝微博）

▲深圳豪宅區高樓層爆炸，炸出一個凹洞。（圖／翻攝微博）

多位網友指出，因該起事故死亡的女子，在爆炸後，一度蜷縮在殘骸邊，並看到愛犬被炸出窗外，最終自己也未能及時逃生。

據了解，發生爆炸的地段是深圳的高級住宅區，以目前的掛賣訊息進行換算，該大樓的房價大約為每坪66萬元（人民幣，下同，約新台幣295萬元）。

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關鍵字：

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