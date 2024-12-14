深圳豪宅爆炸「1人重傷亡」！死亡女子身分被挖出　租金也曝光

▲深圳豪宅爆炸，1女子墜亡。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

廣東深圳南山區粵海街道深圳灣的悅府二期11日發生爆炸事件，導致一名女子傷重身亡。事件引起廣泛關注，如今該名女子的個人身分也被挖出，該處豪宅的月租金也隨之曝光。

綜合陸媒報導，爆炸事件發生以後，有名女子蜷縮在被炸開的牆邊，背後不斷竄出黑色濃煙、猛烈的火光。而女子苦撐了一段時間，最終疑似體力不支，從高樓墜下，重摔後傷重死亡。

當地消防局接獲報案，立即派出大量消防車前往搶救，直到晚間6點，終於順利將火勢撲滅。事後經過調查，死亡的女子是來自湖北省、今年38歲的阿文（化名），阿文數年前碰到了深圳的集體落戶（集體遷移戶口至深圳）政策，已經順利將戶口遷至深圳。

▲▼深圳豪宅大爆炸，1女子墜亡。（圖／翻攝微博）



遺憾的是，阿文再過一個月左右，就準備過39歲生日，沒想到38歲的尾聲突然碰上意外，最終不幸身亡。

對此，深圳一名李姓仲介表示，爆炸發生前一天，他曾帶客戶到悅府二期看房子，爆炸房屋的戶型，進門右邊是廚房、左邊是臥室，中央則是客廳，客廳再往前就是玻璃、牆面，並沒有陽台的設計。按照房屋的格局，李男分析，如果真的是燃氣洩露導致爆炸，那麼起火威力最大的地方應該在廚房，阿文很有可能是被火勢逼到牆邊，才會引發墜落。

事故發生以後，悅府二期許多住戶無家可歸，工作人員只能安排住戶們住進飯店。雖然有部分住戶感到不滿，想要回家居住，不過目前檢測工作仍未完成，工作人員相當無奈，只能繼續勸住戶們安心住在飯店。

此外，後續根據調查，悅府二期無論是房價還是租金，在當地都是屬於豪宅等級，雖然案發的戶型較小，但每個月的租金仍落在3萬元（人民幣，下同，約新台幣13.5萬元）左右，相當昂貴。