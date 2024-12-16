南韓戒嚴當晚真相曝！尹錫悅「動員1500軍人」　解散國會逮捕政敵

▲南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原計畫逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，隨後派遣250名戒嚴軍強闖國會，企圖逮捕主要政治人物與解散國會，並再派遣297名戒嚴軍侵入位於京畿道果川市的中選會、位於京畿道水原市的中選會選舉研修院。不過，最新調查顯示，其實尹錫悅當晚動員的兵力至少達到1500人。

根據韓媒《韓民族新聞》，警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團昨（15）日下午在記者會表示，「從截至目前的調查結果來看，確認國防部、陸軍本部、首都防衛司令部、特戰司令部、防諜司令部、情報司令部轄下1500名軍人，在此次戒嚴（12月3日）時被動員。」

非常戒嚴特別搜查團關係人士補充，「目前為止，已經針對前防諜司令官朴安洙、情報司令官文相浩（音譯）等43名現役軍人展開調查。由於1500名兵力是目前已確認的數據，隨著日後追加進行調查，相關人員數可能會有所增加。1500名兵力中，包含一般士兵。」

根據韓媒《News1》，針對上述調查報告，南韓國防部發言人全河圭今（16）日在例行簡報會議，坦承戒嚴當天有1500名軍人被動員前往國會與中選會，其目的是為了要解散國會、逮捕主要政治人物，這1500名軍人既包含一般士兵，也包含首都防衛司令部軍事警察團42人、第1警備團19人。

不過，警方的調查結果以及國防部的說法，再度與尹錫悅的說法互相矛盾。先前尹錫悅於12日發表談話時，強調戒嚴當天動員的軍人，並不包含一般士兵。