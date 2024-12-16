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尹錫悅拒絕出席傳喚　涉「主導內亂」遭檢警法辦！公文送官邸撲空

▲▼南韓總統尹錫悅12日上午發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅12日上午發表談話，強調發布戒嚴並未違憲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，動員軍隊封鎖國會、強闖中選會，甚至計畫逮捕主要政治人物與解散國會，涉嫌主導內亂。對此，南韓檢方、警方、高位公職者犯罪搜查處（公搜處）分別展開調查，其中檢方昨（15）日要求尹錫悅出席傳喚，不過尹錫悅以尋找律師為由拒絕出席，而公搜處也傳喚尹錫悅。

根據《韓聯社》，南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部（本部長為首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉）已於11日向尹錫悅通報，要求必須於15日上午10時出席傳喚調查，然而尹錫悅卻以「尚未完成選任辯護律師程序」為由拒絕出席調查，因此檢方將預計於今（16）日第2度傳喚尹錫悅。

檢方11日以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌，透過向位於首爾市龍山區總統辦公室發送公文的方式，傳喚尹錫悅前往首爾中央地方檢察廳出席調查。如今，尹錫悅已成為刑法內亂罪、濫用職權罪的被告人與嫌疑人。

▲▼南韓國會14日表決尹錫悅彈劾案，共同民主黨院內代表朴贊大呼籲投票。（圖／路透）

▲南韓國會14日表決通過尹錫悅彈劾案。（圖／路透）

報導指出，目前尹錫悅政在積極設法籌組豪華律師團為其辯護，包括曾經擔任大檢察廳中央搜索部長、檢察官出身的前放送通信委員長金洪一，以及過去曾和尹錫悅有交情的法律界人士。

尹錫悅12日在談話中強調，總統行使職權發布非常戒嚴，並無法成為司法審查的對象，因此尹錫悅恐將持續對檢警等搜查機關的傳喚要求保持沉默。一旦尹錫悅持續未回應傳喚要求，則檢方將計畫向法院聲押，要求強制逮捕。

同時，由警察廳國家搜查本部、公搜處、國防部調查本部所組成的「合作搜查本部」，也於16日上午傳喚尹錫悅，要求於18日上午10時前往位於京畿道果川市的公搜處辦公室接受調查，相關公文已送抵首爾市龍山區漢南洞總統官邸、總統辦公室，不過尹錫悅方面卻拒絕簽收。

▲▼尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

▲尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

據悉，軍方多名人士指證歷歷，表示是尹錫悅親自主導戒嚴發布，同時還要求軍人前往國會「將議員們通通拉下」，試圖阻止國會通過議案停止戒嚴效力。

前國防部長金龍顯表示，他和尹錫悅討論並撰寫戒嚴發布令，尹錫悅甚至親自修正。首都防衛司令官郭種根10日在國會國防委員會上表示，尹錫悅撥打防竊聽電話，要求軍人闖入國會破門逮人。

警察廳長趙志浩也在接受調查時指出，尹錫悅曾經6度致電要求逮捕「違反戒嚴法」的議員；同時，他從防諜司令官呂寅兄接到逮捕名單，為尹錫悅下達的指令。

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