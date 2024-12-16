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快訊／藍奪先機選罷法闖關！　僅1分鐘就出委、3分鐘散會

▲▼國民黨將選罷法送出委員會。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲國民黨將選罷法送出委員會。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者鄭佩玟、皮心瑀／台北報導

朝野今（16日）再戰攸關罷免門檻的《公職人員選舉罷免》」修正草案，即罷免票數須高於當選票數，藍委一早布下重兵，部分立委搶先佔據主席台，部分立委則在內政委員會會議室外走廊阻擋綠委入內，雙方自清晨7時開始對峙，其間爆發多起推擠衝突；9時一到，國民黨立委隨即宣布選罷法全案保留送出委員會，僅1分鐘時間，然後主席徐欣瑩宣布散會，全程僅3分鐘，綠委隨後進入會議室抗議會議無效。

民進黨立委昨晚先行場勘內政委員會會議室，但並未徹夜防守，而國民黨立委深夜就帶著睡袋、躺椅，到了現場時發現綠委們竟已人去樓空，清晨時又搬會議桌封鎖走廊另個出口，只留下一個通道，再以膠帶封門，幾名身材壯碩的藍委包括游顥、邱鎮軍、黃仁也守在唯一的走廊出口，隨時準備以人肉牆抵擋綠委撞擊。

綠委7時抵達現場時，不斷高喊「國民黨戒嚴」、「我要開會」、「國民黨怕罷免」，並數度試圖突破藍營人肉牆卻無功而返，藍綠雙方直到九時許，仍僵持在內政委員會外走廊，朝野互嗆「國民黨怕罷免」、「民進黨偷電腦」，氣氛相當火爆，推擠潮一波接一波。

時間來到9時，國民黨立委宣布選罷法全案保留送出委員會，僅3分鐘就散會。綠委隨後進入會議室則抗議會議無效。召委徐欣瑩強調，綠委昨天還偷偷把內政委員會電腦搬走，現在只是保留送黨團協商，而國民黨沒有強行通過任何一個法條，「今天會這樣也是不得已，因為民進黨都不開會。」

▼國民黨佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨佔主席台 召委徐欣瑩開會 內政委員會 選罷法修法 。（圖／記者屠惠剛攝）

▼藍綠衝突推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 藍綠衝突推擠 內政委員會 選罷法修法 國民黨立委阻擋民進黨立委進不了委員會 推擠衝突 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 藍綠衝突推擠 內政委員會 選罷法修法 國民黨立委阻擋民進黨立委進不了委員會 推擠衝突 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政委員會 藍綠衝突推擠 選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 國民黨要讓議事人員進委員會 發生推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

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