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喝酒暖身超NG！專家曝3情況產生保溫錯覺　反加速散熱恐失溫猝死

▲▼喝酒,聚會。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲喝酒暖身都假的，3假象反而加速散熱，嚴重可能失溫致命。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣受到大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，有些人可能會喝酒暖身。營養師姚晴徽指出，喝酒其實不會讓身體變暖，反可能造成失溫或引發健康風險，也解釋由於喝酒出現的3種現象，才會讓人誤以為身體變暖、實際上卻是加速體熱喪失，「待在家，吃點營養，或抱抱身邊的人，可能會更溫暖！」

營養師姚晴徽在臉書粉絲團表示，可能是由於俄羅斯人愛喝伏特加，所以許多人認知中一直有「喝酒保暖」的觀念，事實上俄羅斯人酒後凍死的悲報時有所聞，原因是是喝酒並不能真正的保暖，反而可能導致失溫，嚴重的話可能危及生命，酒精及低溫環境是造成失溫的危險因子。

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▲▼喝酒無法暖身！「保暖3假象」恐失溫猝死。（圖／翻攝自臉書徽姑娘營養師）

▲▼喝酒無法暖身！「保暖3假象」恐失溫猝死。（圖／翻攝自臉書徽姑娘營養師）

▲喝酒會出現「發熱3幻覺」，反而會加速體熱散失。（圖／翻攝自臉書徽姑娘營養師）

姚晴徽也在貼圖中解釋，喝酒會覺得發熱，原因是酒精會導致「血壓升高、心跳加速、皮膚血管擴張」，進而使血液流向皮膚表面，造成體表溫度增加，才讓人誤以為喝酒可以保暖。

姚晴徽說，事實上，喝酒反而可能導致體熱散失，原因是皮膚表面血管擴張會使體溫上升後快速下降，加速體熱喪失，尤其在寒冷的環境下會更加嚴重，而體溫上升導致流汗增加、體內水份蒸發亦會使體溫散去，且酒後肌肉會處於過度放鬆的狀態，失去顫抖（shiver）能力，使內源性生熱減少，酒精也會導致意識模糊，讓人失去對外界溫度的感知。

姚晴徽最後說，雖然以台灣的氣溫，比較不會這麼危險，但如果喝嗨了開始脫衣服、沒注意自己身在何處的話，也會不知不覺暴露在危險之中，「所以啊，你各位別再把喝酒當成保暖手段了，待在家裡吃點營養的，抱抱身邊的人可能會更溫暖」。

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