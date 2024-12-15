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夜衝武嶺看雙子座流星雨！體感低於0度　女大生失溫上警車後送

▲雙子流星雨將在這２天出現最大值，合歡山已湧入大批人車潮觀星。（圖／太管處提供，下同）

雙子座流星雨將在這2天出現最大值，合歡山已湧入大批人車潮觀星。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天文觀測今年的雙子座流星雨，將在這２天出現最大值，昨晚開始吸引大批車潮湧入合歡山觀星，不少民眾是第1次到高山觀星，由於山區夜間溫度已降至攝氏0度左右，加上夜間冷冽的寒風吹拂，體感溫度甚至低於0度，讓觀星的民眾直呼『山上好冷～好冷～』。

太魯閣國公園管理處與內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊近日清晨執行武嶺聯合勤務，在武嶺與合歡山莊的公廁裡面，發現不少躲避寒風的遊客，群聚取暖，還有揪團騎摩托車上山的年輕人，其中1名女大生因失溫請求協助，最後由警車後送到小風口合歡山管理站，協助保暖並提供熱飲，待情況好轉後，在同行友人陪同下，平安下山。

▲雙子流星雨將在這２天出現最大值，合歡山已湧入大批人車潮觀星。（圖／太管處提供，下同）

合歡山區夜間溫度已降至攝氏0度左右，觀星遊客記得保暖。

太管處叮嚀上山觀星或看日出務必做好保暖的準備，並建議停留時間不要超過1小時，在冬季合歡山入夜後，溫度驟降，往往接近攝氏0度甚至更低溫，超過3000公尺的高山除了溫度低，還有高山症的問題，為了不要疲勞駕駛以及引起高山症反應，建議縮短停留時間，不要在山區戶外過夜，當身體不適時，儘速下山。

由於上山的車流人潮眾多，南投縣政府警察局與仁愛分局今天凌晨起增派警力執行交通疏導工作，台14甲線合歡山區道路路幅窄小，請民眾遵守警方的交通疏導，且切勿任意路邊停車，違規停車除易造成車輛碰撞事故，還會造成交通阻塞。

▲雙子流星雨將在這２天出現最大值，合歡山已湧入大批人車潮觀星。（圖／太管處提供，下同）

上山的女大生因失溫由警車後送到小風口合歡山管理站，協助保暖並提供熱飲。

太管處也在此呼籲合歡山位於太魯閣國家公園範圍內，請民眾遵守國家公園法相關法令規定，不要有放煙火、炊煮食物、露營烤肉、祭祀燒紙等違規行為，一經查獲將依法開罰。

合歡山的景緻不只日出或觀星，白天可以健行遠眺合歡群峰壯麗的景色、黃昏可以欣賞綺麗的雲海，幸運的話，還可以看到雲瀑，另外山上還有許多台灣特有的動植物，值得慢慢認識與瞭解，合歡山豐富生態環境與景觀，太管處請大家分流欣賞並共同守護。
 

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