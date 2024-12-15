明日回溫！2波變天北東轉陰雨　專家：北部長時間偏冷

▲明天白天起冷氣團減弱，各地白天高溫與今天相比會回升2度。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

冷氣團影響進入尾聲，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，明天白天起，各地高溫與今天相比會回升2度左右，周二、三及周五、六東北季風增強時會帶來較多水氣，北部、東部會有比較明顯的陰雨天氣，未來留意冷空氣仍會一波波南下，各地早晚氣溫回升有限，尤其北部可能長時間是偏冷的氣溫。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天持續受到冷氣團影響，到上午7時為止全台平地最低溫出現在南投縣中寮鄉只有7.9度，西半部郊區普遍9至11度，屏東及東半部12至13度，各地都有感的寒冷氣溫。

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他說，白天期間會稍微回溫，但幅度會有明顯的南北差異，北部、宜蘭受限於偏多的雲量，高溫回升到15至17度，中部、花蓮來到19至20度，南部、台東可達21至22度，相對會溫暖許多。

歐宗學說，這波冷氣團明天就會進入尾聲，白天起逐漸減弱，各地白天高溫與今天相比會回升2度左右。風向維持東北季風環境，迎風面的北部、東半部雲量仍然偏多，但水氣較少，在山區或迎風面地形上才會有零星的少量降雨。

中南部方面，他表示，預報會有中高層雲系通過，預估仍是以多雲天氣為主，會有陽光露臉機會，但局部地區也可能有較厚實的雲層帶來零星飄雨，預估高屏地區發生的機會比較高一點。

展望下周天氣，歐宗學指出，持續是以東北季風為主軸的天氣型態，周二、三及周五、六東北季風增強時會帶來較多水氣，迎風面北、東部地區會有比較明顯的陰雨天氣，對於中南部來說，從下週二以後就會是冬季典型的晴到多雲天氣。

歐宗學提醒，要留意冷空氣仍會一波波南下，因此各地早晚氣溫回升有限，尤其北部地區可能長時間是偏冷的氣溫，中南部則是日夜溫差大。目前預報後期冷空氣較明顯，低溫程度還有不確定性，請大家要先做好禦寒措施的準備。