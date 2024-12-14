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郭彥均遭詐騙「金額可付北市公寓頭期款」　判決書認證：被坑512萬

外送用▲▼郭彥均怒轟「詐騙罰太輕」喊話修法！昔被騙走7位數。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）

▲詐騙頻傳，郭彥均呼籲修法。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）

記者郭玗潔／台北報導

資深女星譚艾珍12日驚傳遭詐騙98萬元，引發社會關注，而曾經受騙的男星郭彥均，13日也再次公開譴責詐騙行為，怒轟「詐騙真的好嚴重真的受夠了真的恨死了」，還透露被騙金額可以在台北市東區付公寓頭期款，而據法院判決書顯示，郭彥均確曾因為投資以太幣遭詐騙，投資金額共550萬2000元，只拿回分潤38萬2326元，被騙金額將近512萬元，確實足以支付台北東區公寓的頭期款。

郭彥均譴責詐騙行為，他認為每個人都有被鬼遮眼的時候，當時他相信從小長大的朋友，稱投資能獲利18%以上，朋友甚至保證「如果賠錢我賠給你」，他於是發瘋似的投資，雖然一開始有拿到一些獲利，但很快就出現拖欠的情況，3個月後就聽說對方有上層的人被抓了，詐騙金額高達幾十億，「投資人太多還有人失去生命真的很壞，聽朋友說好像也判不到十年」。

事實上，郭彥均先前參加電視節目時曾透露，遭詐騙的金額高達7位數，足以當成「台北東區公寓頭期款」。而根據法院判決指出，郭彥均遭詐投資以太幣約550萬2000元，扣除分潤38萬2326元，損失高達511萬9674元。不過幸運的是，介紹郭彥均投資的朋友雖然也被騙，但並沒有落跑，反而負起責任按月還郭彥均錢，預計分期40多年。

▲▼郭彥均遭詐金額。（圖／司法院裁判書）

▲郭彥均遭詐金額。（圖／司法院裁判書）

郭彥均呼籲立委應該修法，提高詐騙的刑罰，憤怒表示：「立委們你們有看到我們的社會詐騙多嚴重嗎？我們目前的法律對待詐騙真的太輕了，落網後他們都把錢轉到國外去了，關完之後還可以繼續用在國外的錢，好幾十億都是別人一生的努力，嫌犯用幾年的公家飯來換幾十億，真的太不公平了！」他認為，修法雖不能完全遏制犯罪，但至少可以讓大家在犯罪前思考犯罪的代價。

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