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害內湖母女成雙屍　「假柴鼠兄弟」臉書粉專又復活

內湖母女才因詐騙輕生，詐團短短3天後就在臉書重新建立假「柴鼠兄弟投資社團」，同時臉書上還有無數以柴鼠兄弟為名的假粉絲專頁，讓網友將怒火指向臉書。（示意圖／翻攝FB）

▲內湖母女才因詐騙輕生，詐團短短3天後就在臉書重新建立假「柴鼠兄弟投資社團」。（示意圖／翻攝FB）

圖文／CTWANT

北市內湖母女才因遭遇投資詐騙騙光畢生心血，8日雙雙輕生。檢警卻發現，詐團短短3天後就在臉書重新建立假「柴鼠兄弟投資社團」，引來網友痛罵：「難道臉書不用負責嗎？」對此，刑事局表示可直接向臉書檢舉，或是透過金管會、165反詐騙檢舉。最重要的是認明帳號名稱旁的「藍勾勾」認證。此外，刑事局也提醒，正確的投資群組僅會「教授觀念」，不會「代操」，只要在群組、社團中遇見有人引導借款，就要立刻小心！

《東森新聞》指出，根據金管會統計，Google、Facebook兩大社群平台，光是今年6月詐騙通報數就近5千件，7月份又超過5千件以上，今年截至7月底止，二大社群平台光是詐騙通報件數，就已累計已破5萬件，數量相當驚人。

此前輕生的內湖母女2人，就是透過臉書廣告加入詐團設立的假投資詐騙社團，又被引導至LINE群組進行投資，最終遭人騙走畢生心血，走上絕路。

雖然警方事後逮捕多名車手，但詐團僅3天後，就在臉書上再次成立新的假柴鼠兄弟投資社團，行為囂張的同時，也讓民眾怒批，臉書對於詐騙竟然毫無審查防範機制？

對此，刑事局指出，如民眾在臉書上發現詐騙相關資訊，除可向臉書直接檢舉外，也可透過「165反詐騙專線」進行檢舉，或透過金管會等管道反應，政府部門即會立即和臉書等社群業者進行聯繫，進行封鎖下架。

刑事局預防科偵查員張舒媛也提供民眾「識詐小撇步」，提醒民眾在選擇投資管道時，可先上金管會查詢是否獲得相關認可。此外她也提醒，一般正常投資管道決不會要民眾借款，更不會進行代操，只要在投資社團一發現這類「引導借款」的行為，就要立刻提高警覺。

至於詐團假冒名人進行詐騙的部分，民眾除了認證臉書提供的「藍勾勾」認證之外，也可以關注其臉書上是否有正常互動，一般假網路社群網頁粉絲互動率都偏低，而正規投資管道大多教導民眾觀念，雖會報明牌，但也都只是要民眾關注標的，切記只要提及代操，遭詐風險就大大提升。

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