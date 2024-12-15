台中小黃追撞機車！運將肇事後猛灌水遭疑拖延酒測　警說明真相

▲計程車駕駛巫男車禍下車後拿起礦泉水猛喝，並向員警稱要等到交警來才肯配合酒測。（圖／截取自社會事新聞影音）



記者白珈陽／台中報導

台中市太平區一輛計程車擦撞到機車，警方交通事故處理組到場後，計程車駕駛巫男拿起礦泉水猛喝，並向員警稱要等到交警來才肯配合酒測，遭一旁民眾懷疑酒駕、藉故拖延酒測。經警方說明酒測事項，巫男才願配合，但經測並無酒駕情事，警方說，巫一開始沒有配合，可能是太過緊張及不熟悉警方車禍處理流程導致。

台中市太平警分局調查，巫姓男子（64歲）駕駛計程車，沿市民大道一段往祥順路一段方向行駛，與前方同向機車騎士黃姓女子（54歲）發生碰撞，造成黃女四肢擦挫傷，經送往國軍台中總醫院治療，沒有大礙。

▲太平區昨晚發生計程車擦撞機車。（圖／記者白珈陽翻攝）



不過網路傳出一段畫面，巫姓司機面對到場的員警，沒有依規配合酒測，反而自顧自地拿起礦泉水猛灌，雖說在酒測前確實可以喝水，但警方要求吹氣時仍得配合，未料當員警要求巫男時，他卻反說要等到交通隊到場才肯吹氣，民眾質疑，巫男疑似酒駕，是在藉故拖延酒測時間。

最後員警向巫男說明，實施酒測的職責並非是在交通隊、而是前往處理的交通事故處理組，巫男這才願意配合酒測。警方指出，巫男在酒精檢知器測試時，無酒精反應，後續再用酒測器檢測，亦無酒精濃度，研判巫男的反應應是太過緊張導致。

本案警方初判肇事原因，為巫男未保持安全距離，從後方撞上女騎士，全案將由交大進一步釐清肇責及事故經過。