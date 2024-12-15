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社會 社會焦點 保障人權

台中這條路行人庇護島遭撞16次！標誌歪腰50度　職業駕駛也中了

記者許權毅／台中報導

台中市北區進化北路沿線的4處行人庇護島接連傳出車禍事，許多駕駛未按照標線行駛，或自述視角遭到遮擋，不慎撞上庇護島。今日凌晨4時許、早上7點多又發生2起，該路段今年已累計16起類似事故，當中還包含擁有職業駕照的運將也自撞。

▲▼這條路的行人庇護島好慘！被撞16次「歪腰50度」　職業駕駛也中了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市進化北路沿線多處行人庇護島，接連傳出16起轎車自撞，警方認為不只是駕駛人有切西瓜問題，工程方面也有地方須改善。（圖／記者許權毅翻攝）

「受傷」最為嚴重的路口是進化北路與永興街口，該路口庇護島標誌已經被撞到呈現50度傾斜，地面上還留下許多車輛撞擊殘骸；另一處進化北路與大德街口，今則是有一名小黃運將，明顯未依照左轉虛線行駛，直接騎上分隔島。

▲行人庇護島挨撞。（圖／記者許權毅攝）

▲▼進化北路與永興街口的行人庇護島被撞到標誌歪腰50度。（圖／記者許權毅攝）

▲行人庇護島挨撞。（圖／記者許權毅攝）

進化北路沿線與永興街、學士路、大德街以及梅川東西路交叉路口，自10月起設有行人庇護島，希望能增加行人通行時安全性。不過，該路段卻也因此頻傳轎車左轉自撞庇護島車禍。

轄區警方調查，包含今日上午2起分別在進化北路與永興街口、進化北路與大德街口的車禍，已經發生共16起類似案件。駕駛人均稱，駕駛時左前方的A柱正好遮蔽住行人庇護島，且庇護島都是為了吸引進化北路雙向來車，對於要左轉進入進化北路的駕駛人，相當不友善，才未能注意。

▲▼這條路的行人庇護島好慘！被撞16次「歪腰50度」　職業駕駛也中了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼今日也有小黃撞上庇護島，車頭嚴重受損。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼這條路的行人庇護島好慘！被撞16次「歪腰50度」　職業駕駛也中了。（圖／記者許權毅翻攝）

警方認為，有許多用路人都是駕駛時「切西瓜（未依照標線行駛）」，才會不慎撞上。不過，總計16次車禍，次數相當高，且不論白天晚上都有發生，可能非單純駕駛人未注意標線，工程面也有需要由專業單位調整。

警方說，初步只能在4處路口加裝7組爆閃燈，並且用霧面膠帶黏貼，避免亮度過高，導致駕駛人眩光。目前也已經將相關問題反映給工程單位，希望改善路口問題。

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