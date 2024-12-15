遭母男友強吻求救！母竟回親女兒嘴巴了事　少女當晚慘遭性侵

▲台中男子侵犯同居人未成年女兒，遭判4年8月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台中報導

台中一對未成年姊妹遭母親的同居男友侵犯，姊姊屢次向母親求救，母親卻無動於衷，只問「他親妳？」並嘴對嘴親吻姊姊了事，母親又在案情曝光後，和男友登記結婚，並打電話要求姊妹倆和解。台中地院審理，法官認為姊妹倆指證一致，且她們無須冒著和母親反目斷聯的壓力誣陷母親男友，判男友犯行屬實，依男友犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、成年人對少年犯強制性交罪，合併處4年8月。可上訴。

判決指出，母親小慧(化名)有3個女兒，她帶著大女兒、小女兒與男友阿弘(化名)同居，阿弘卻趁小慧不在時，尾隨未滿12歲的小妹進廁所，猥褻得逞。阿弘又趁陪同小慧、17歲的姊姊南下回老家時，趁小慧和外祖母聊天，在車內強吻姊姊。

而後3人於當晚投宿在一家摩鐵，阿弘假藉要施展法力治療姊姊身體，姊姊也應母親要求進入浴室，因而慘遭阿弘撫摸、強吻，期間小慧曾進出浴室，看到女兒和男友一同泡在浴缸內，但並沒有作聲。出浴室後姊姊立即向小慧求救，不料小慧竟問「他親妳？」隨即也嘴對嘴親了姊姊一下，除此之外沒有其他作為。

當晚小慧和姊姊睡床上、阿弘睡沙發，半夜一等小慧去上廁所，阿弘便爬上床指侵姊姊。隔天姊姊又再度向小慧求救，小慧只問「他有插進去嗎？」就沒有反應，直到回家姊姊仍試圖向小慧吐露遭性侵的事，然而小慧仍無反應，反而希望姊姊和阿弘好好相處。

求助無門的姊姊只能打電話給二妹傾訴，又在和小妹聊天時發現她也遭狼爪。二妹憤而打電話和小慧大吵，質問她「母親為何無法保護自己的小孩」、「以後雙方不要再聯絡」等語，小慧也哭著嗆二妹「妳想毀掉妳姊姊的名聲嗎？」導致二妹也自責是自己沒有保護好姊妹，讓她們遭受侵犯，並將這件事寫在作業中抒發心情，全案才曝光。

案發後阿弘否認犯行，小慧則和阿弘登記結婚，並連絡女兒，希望她們和阿弘和解。法官檢視相關證據後，認為2姊妹提告需面臨司法調查、和母親反目互不往來、骨肉親情無存等壓力，並沒有誣陷阿弘的動機，判阿弘犯行屬實，依他犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、成年人對少年犯強制性交罪，合併處4年8月。可上訴。

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