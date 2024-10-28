玻利維亞前總統「座車中彈」畫面曝光　控現任總統企圖暗殺

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯座車遭多名蒙面武裝男子開槍，前擋風玻璃至少有2處彈孔。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）27日座車遭鎖定攻擊，在一陣飛車追逐之後，座車前擋風玻璃上至少有2個彈孔，後擋風玻璃裂成蜘蛛網狀。莫拉萊斯指控，整起事件的幕後黑手就是現任總統阿爾斯（Luis Arce）。

美聯社、路透等報導，這起事件發生在玻利維亞陸軍第九師軍營附近，當時莫拉萊斯座車遭多名全副武裝蒙面黑衣男子伏擊，對方搭乘2輛車靠近，接著朝莫拉萊斯座車開至少14槍，司機頭部被子彈擦傷流血、手臂中彈。莫拉萊斯宣稱，子彈只差幾公分就會命中他的頭。

根據事發當下的手機拍攝影片，莫拉萊斯當時坐在副駕駛座，打電話跟其他人說司機中彈，當時座車前擋風玻璃上至少有2個彈孔，後擋風玻璃裂成蜘蛛網狀。親近莫拉萊斯的派系宣稱，襲擊者進入軍營內，並以軍用直升機離開。

莫拉萊斯指控，整起事件的幕後黑手就是現任總統阿爾斯，玻利維亞國家菁英探員企圖奪取他的性命，假若這道暗殺令並非出自阿爾斯，那麼阿爾斯應該立刻開除內閣部長、國防部長以及所有涉案員警，並採取法律行動。

針對此事，現任總統阿爾塞公開譴責政治暴力，並承諾展開調查。玻利維亞安全部副部長羅伯托（Roberto Ríos）表示，警方並未針對莫拉萊斯採取任何行動，將展開調查，但不排除是莫拉萊斯陣營自導自演。

事實上，莫拉萊斯與阿爾塞均隸屬於執政黨「爭取社會主義運動」（MAS），但在兩人宣布有意擔任黨內候選人參選2025年總統大選之後鬧翻。莫拉萊斯2006年至2019年擔任玻利維亞總統，目前面臨法定強姦罪（statutory rape，與未成年人發生性關係）、人口販運等指控，他均否認犯罪。