玻利維亞地方政府宣布「緊急狀態」到年底　原因曝光

▲圖為玻利維亞消防員。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南美洲國家玻利維亞中部聖克魯斯（Santa Cruz）政府25日宣布進入緊急狀態直到今年底，原因是包括野火在內的極端天氣。

路透報導，聖克魯斯政府頒布的法令提到，氣候變遷造成暴雨、洪災、乾旱、強風、極端氣溫、森林火災、環境汙染等事件，緊急狀態將持續至今年12月30日，要求政府騰出資金與資源迅速應對災害。

玻利維亞擁有大片濕地與南美洲亞馬遜雨林大片區域，但東部近期爆發野火，導致列車無法向部分地區提供燃料，加劇柴油短缺的狀況，也使得消防員更難抵達災區。

至今有14個市政當局因降雨、土石流、洪災宣布進入災難狀態，另有6個市政當局面臨乾旱，還有1地發生乾旱與森林火災。聖克魯斯政府自然資源主管巴爾維德（Julieta Valverde）25日指出，目前的25場大火影響大約20萬公頃的土地。

至於柴油短缺的問題，玻利維亞政府已向俄羅斯購買以解決當前之急，載著3.3萬公噸柴油的Zeynep號從波羅的海出發後已抵達智利。但總統阿爾斯（Luis Arce）25日透露，Zeynep號停靠在智利港口數日，受到天氣因素影響，船上燃油無法卸下。