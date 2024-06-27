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玻利維亞軍隊「包圍總統府」疑政變！　目擊者曝：裝甲車已撤離

記者張方瑀／綜合報導

玻利維亞武裝部隊26日包圍位在首都拉巴斯（La Paz）的政府總部，在總統亞瑟（Luis Arce）緊急呼籲民眾動員起來對抗政變；最新消息指出，目前軍隊連同裝甲車已從總統府撤離。

根據《路透社》報導，近日遭拔除軍事指揮權的朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）將軍26日率領軍隊包圍國家行政機關與立法辦公室所在的穆里約廣場（Murillo Plaza），更有民眾目擊有一輛裝甲車衝撞總統府大門後，大量士兵衝進總統府。

▲▼玻利維亞武裝部隊包圍政府總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼玻利維亞武裝部隊包圍政府總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼玻利維亞武裝部隊包圍政府總部。（圖／達志影像／美聯社）

亞瑟隨即發表演說，敦促人民員起來對抗政變，「我們不能允許政變企圖在一次奪走玻利維亞人的性命。我們要呼籲所有挺身捍衛民主。」

《路透社》指出，在事件爆發後數小時，目擊到士兵撤出穆里約廣場，裝甲車也已經撤離，由警察接手控制廣場秩序。

亞瑟也在總統府內任命新的軍事指揮官桑切斯（José Wilson Sánchez），桑切斯也呼籲士兵立刻回到營地，向朱尼嘉喊話避免流血衝突。

▲武裝部隊撤離。

玻利維亞的緊張局勢在2025年大選之前加劇，和亞瑟屬於同黨的前總統莫拉萊斯（Evo Morales）計畫再次出來競選，黨內嚴重分歧；莫拉萊斯在2006年至2019年執政，結果在大規模抗議後下台，由臨時保守派政府接替，而亞瑟在2020年贏得大選。

事實上，朱尼嘉先前就是因為批評莫拉萊斯回歸遭拔官；他當時表示，莫拉萊斯不應該能夠再次擔任總統，若莫拉萊斯試圖回歸，他就會起身阻止。

朱尼嘉率軍闖入總統府前向記者提到了玻利維亞民眾日益增長的憤怒；玻利維亞一直在與經濟衰退鬥爭、中央銀行儲備耗盡，隨著天然氣出口枯竭，玻利維亞貨幣也面臨壓力。

朱尼嘉說，武裝部隊首領是來此表達失望，沒有要求亞瑟下台，僅呼籲組建新的內閣，「停止破壞，停止使我們的國家貧困化，停止羞辱我們的軍隊。」

莫拉萊斯在事件發生後表示，他的支持者將動員起來支持民主，「我們不會允許武裝部隊違反民主並恐嚇人民。」

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關鍵字：

玻利維亞政變總統府

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