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玻利維亞政變3小時落幕！叛將喊「恢復民主」衝總統府　被逮畫面曝

▲▼玻利維亞前陸軍參謀長朱尼嘉26日在首都拉巴斯發動政變，最終被警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻利維亞前陸軍參謀長朱尼嘉26日在首都拉巴斯發動政變，最終被警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

擁有1200萬人口的南美洲國家玻利維亞於當地時間26日發生政變，陸軍參謀長朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）率領裝甲車與軍隊衝進首都拉巴斯的中央政府，他誓言要「恢復民主」，顯示該國長期存在經濟疲弱和政治鬥爭等危機，總統亞瑟（Luis Arce）則緊急呼籲民眾動員對抗政變。最終，朱尼嘉被當局逮捕，政變宣告失敗。

根據《美聯社》，玻利維亞26日面臨驚險的政治與軍事危機，由陸軍參謀長朱尼嘉率領軍隊和裝甲車包圍國家行政立法機關所在的穆里約廣場（Murillo Plaza），還有民眾目擊大量士兵衝進總統府，在經過3個小時後，士兵便和裝甲車從廣場撤出，政變宣告結束與失敗，數百名的總統亞瑟支持者揮舞玻利維亞的國旗、高唱國歌。

▲▼玻利維亞總統亞瑟任命新的陸軍參謀長，在政府大樓外被支持者和媒體簇擁。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻利維亞總統亞瑟任命新的陸軍參謀長，在政府大樓外被支持者和媒體簇擁。（圖／達志影像／美聯社）

自從軍隊撤退後，檢察總長逮捕了朱尼嘉將軍，就連前海軍中將薩爾瓦多（Juan Arnez Salvador）也因計畫參與政變奪權而被當局拘留。

玻利維亞政府部長卡斯蒂略（Eduardo del Castillo）宣布朱尼嘉、薩爾瓦多已先後被逮捕，「這個小組的目標是什麼？他們的目標是推翻民選政府！」

玻利維亞國防部長諾維洛（Edmundo Novillo）曾於當地時間26日晚間針對政變表示，「現在一切都在控制當中」，而在總統亞瑟任命新的軍事首領後，玻利維亞正經歷一場「失敗的政變」。

▲▼軍警封鎖通往首都拉巴斯穆里約廣場的入口。（圖／達志影像／美聯社）

▲軍警封鎖通往首都拉巴斯穆里約廣場的入口。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）曾經於2006至2019年長期執政，現任總統亞瑟曾經前往英國倫敦專研經濟學，並擔任莫拉萊斯的經濟部長，在該段期間內成為拉丁美洲左翼政治的偶像，莫拉萊斯因為大規模抗議下台後，亞瑟於2020年贏得大選。

不過，莫拉萊斯仍在計畫2025年回鍋參選總統，想要重新掌握大權，因此與亞瑟之間產生內鬨，期間更曾透過國會盟友阻撓亞瑟借債緩解部分壓力的企圖，陸軍參謀長朱尼嘉因為反對莫拉萊斯回鍋參選，才會因此遭到解除軍職。

朱尼嘉向現場記者透露，軍方已經厭倦內鬥、正在尋求如何恢復民主，「我們正在傾聽人民的呼聲，多年以來菁英政治一直控制這個國家，政客們正在『摧毀』國家，看看我們的處境，他們留下什麼危機？」

▲▼玻利維亞潛藏經濟與政治危機，一夕之間爆發。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻利維亞潛藏經濟與政治危機，一夕之間爆發。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，亞瑟、莫拉萊斯兩位玻利維亞國內的政治巨頭正在爭奪對於執政黨的控制權，才會促使幾個月來醞釀的緊張局勢加劇，造成軍隊和抗議者在嚴重的經濟危機下湧入首都拉巴斯。

另外，朱尼嘉在被逮捕前曾對記者透露，他獲得總統亞瑟主動要求率領裝甲車衝進總統府，「總統告訴我，『情況非常糟糕、危急，有必要準備一些東西來提高我的人氣』」；不過該項說法遭到玻利維亞司法部長利瑪（Iván Lima）駁斥。

►玻利維亞軍隊「包圍總統府」疑政變！　目擊者曝：裝甲車已撤離

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