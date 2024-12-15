高雄男洗水塔撿到2把槍！藏黑色垃圾袋...疑湖內1死槍擊案兇嫌藏放

▲涉嫌湖內槍擊案件嫌犯落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區有民眾在自家水塔中，發現一個黑色垃圾袋，打開來看赫見裡面有2把槍，嚇得他趕緊報警，警方追查後，確認這2把槍疑似是上個月湖內槍擊案件嫌犯所丟棄的，目前已經在送驗中。

5日下午，仁武一位民眾在清洗水塔，發現裡頭有一個黑色垃圾袋，打開一看竟然是2把槍械，嚇得趕緊報警。警方清查後發現，疑似涉及上個月22日湖內槍擊案件，警方在仁武攻堅抓人，嫌犯情急之下可能將槍藏在這裡。但據了解，近期有借提嫌犯，他們均否認知情也否認持有該槍械，詢問湖內分局，分局表示槍械正在送驗當中。

▲民眾在當時抓人的現場附近水塔發現黑色垃圾袋，警方在垃圾袋當中找到2把槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在上個月22日，只因8萬賭債，賴姓主嫌在高雄市湖內區正義路開槍造成1死2傷，屋主蘇姓男子的弟弟（44歲）腹部中槍身亡，另外還有周姓、林姓男子也受傷。據了解，林男（37歲）因為與賴男有8萬元債務糾紛，由中間人蘇男出面約雙方到自己家裡談判，不料，欠錢的賴男竟帶著3名戴面罩的小弟，共乘一台BMW轎車在蘇男家巷口埋伏。

賴發現來討債的林男、周男等人現身入屋後，和手下隨即衝入屋內開了2、3槍，先擊中周男，林男則動手搶槍，不料賴嫌混亂中擊發子彈，擊中屋內蘇男的弟弟，導致2人當場失去意識，最後蘇弟宣告不治，周男則送醫搶救。隔天上午賴嫌落網，當時他躲藏到仁武區一間廢棄透天厝的空屋當中，赤腳被逮，其他6人也被帶回警局進行偵訊，目前涉案相關人士還在收押當中。