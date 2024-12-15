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高雄一晚上連2起輕軌事故！2駕駛雙雙挨罰

▲▼高雄連續2起輕軌意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄連續2起輕軌意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市14日晚間發生2起事故，53歲趙姓男子駕車行經大順二路一帶時，不慎駛入輕軌軌道，所幸並未釀成傷亡。另一件則是29歲鄭姓男子駕車行經大順路一帶時，與輕軌車輛發生擦撞，所幸2起事故都未造成傷亡，目前2人均被送辦，詳情仍待釐清。

警方調查，趙男113年12月14日18時29分許駕駛自小客車，由大順二路425巷（西往東）直行至路口右轉大順二路南向時，操控車輛不當，不慎駛入輕軌車道內。警方獲報後迅速到場處理，現場無人受傷，於排除交通障礙後，初步研判為趙姓男駕駛侵入軌道區專有路權，違反大眾捷運法第50條第1項第3款，得處以1,500元以上、7,500元以下罰鍰。

由於輕軌屬於大眾捷運系統之範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，本分局另依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌函請高雄地檢署偵處。

▲▼高雄連續2起輕軌意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄連續2起輕軌意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄連續2起輕軌意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另一起輕軌案件，則發生在14日19時許，鄭男駕駛自小客車沿大順一路西向東方向行駛，綠燈起步左轉時與同向直行輕軌車輛發生碰撞，現場無人受傷。警方獲報後到場處置，駕駛雙方經檢測並未發現酒駕情形，輕軌車輛亦於事發後10分鐘內恢復正常通行。

警方經過調查，發現鄭男未依號誌指示左轉，已違反道路交管理處罰條例，不依標誌指示轉彎，最高可處新臺幣1800元罰鍰，警方將會依法舉發，詳細肇事原因仍須進一步調查釐清。

此外，因輕軌屬於大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，警方亦依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將鄭男函請高雄地檢署偵處。

 
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