快訊／高雄男爬台中八仙山突倒地　CPR救不回！死因待查

▲高雄一名周男昨日與登山團爬八仙山，結果途中昏倒死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、李陳信得／台中報導

高雄一名57歲周男14日參與一行15人登山團到台中八仙山，結果在爬山途中、步道5k附近左右時，突然倒地不起。警消昨日約14時接獲報案，頂著低溫挺進山區，約莫19時抵達現場，發現周男已死亡，後續由消防隊救護車載運遺體至裡冷橋，與禮儀社交接，死因待查。

台中市消防局昨日13時57分接獲報案，稱和平區谷關七雄之一的八仙山有民眾昏迷倒地，立即派遣和平分隊、谷關分隊出動3車8人，以及中華民國山難救助協會台中辦事處3人，共計11人整裝完畢後出勤，由和平分隊小隊長蔡理盟率隊前往。

▲▼有醫療背景山友聽見呼叫後，上前施作CPR，並有人替周男蓋上防止失溫鋁箔毯。（圖／記者許權毅翻攝、記者李陳信得翻攝）



現場同行登山團人員說，周男在爬山途中昏倒，有聽到呼救的山友為護理背景，趕緊上前施作CPR，並替周男蓋上鋁箔救生毯防止失溫，不過周男經初步搶救，仍無恢復生命跡象。

搜救人員在昨晚19時抵達現場，發現患者無呼吸心跳，給予急救處置，周男仍不幸死亡。後續由搜救人員將遺體搬運至冷林道25.5K，再由車輛載運至冷橋。

和平警分局說，家屬聯繫之禮儀社，與救護車在裡冷橋交接，周男遺體送至台中崇德殯儀館暫存，詳細死因要待檢方相驗釐清。

八仙山國家森林遊樂區氣溫相當低，根據中央氣象署資料，今早9時僅有9度，體感溫度更只有7度左右，屬於非常寒冷。