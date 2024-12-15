鮮奶到校像「防空警報」活動都中斷　師生崩潰喊：不想喝了





▲「班班喝鮮奶」上路以來爭議不斷。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」上路以來引發校園行政爆量爭議，部分選擇喝冷藏鮮奶的學校，為配合乳商到貨時間，所有進行中的活動被迫中斷。高雄市岡山國小老師林晉如說，鮮乳到校猶如「防空警報」，老師辦公、學生下課都先暫停，鮮奶到校時間不規則，全校師生都陷入焦慮，問學生下學期還想不想喝鮮奶，沒想到大家都說：「不要」。

林晉如指出，這學期學校已經喝了30多次鮮奶，但鮮奶到貨一直沒有規律，只要鮮奶車一到，全校突然「防空警報」，所有活動都被迫中斷，老師得從各處室迅速出動，已經下課到操場的學生，要趕快找回來喝鮮奶，嚴重擾亂課堂作息，更是耗弱心神，前幾天問學生下學期還想不想喝鮮奶，沒想到大家都說：「不要」，因為喝鮮奶佔用了寶貴的下課時間。

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林晉如說，缺乏規律生活會讓孩子感到焦慮、煩躁，尤其學生最在乎的就是「寶貴的下課時間」，現在下課學生會問：「老師，我們可以下課去玩嗎？」，擔心鮮奶一來又得回教室喝鮮奶，她認為政府應徹底檢討鮮乳配送與供應流程，別再讓校園人仰馬翻。

農業部日前邀集各縣市召開「114年度推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫執行方向研商會議」，聽取各縣市執行狀況與建議，討論明年度執行方向。

農業部畜牧司副司長周志勳表示，下學期還會續推學童乳政策，日前開會聽取各縣市推行狀況，針對採購、配送、領取等細節均有交換意見，各縣市下周將提交建議書，將再進一步與教育部討論，滾動檢討訂定讓各縣市可以因地制宜的供應模式。