擦撞瞬間畫面曝！車長狂鳴喇叭「急喊讓開」來不及　女被撞倒地

▲撞擊瞬間曝光，1名女遊客遭到列車擦撞，倒地不起。（圖／朱家祥提供）



記者白珈陽、翁伊森／嘉義報導

阿里山林鐵列車今天（14日）發生遊客擅闖鐵軌區，遭列車擦撞事故，現在撞擊畫面曝光，列車長在事故發現，就看到前方有遊客靠近鐵軌，立即鳴笛示警，廣播要求遊客靠邊，而列車撞到人後，更有女遊客驚叫連連，大喊「卡住了！」車長也立即將列車停駛。

意外發生時，花蓮縣衛生局長朱家祥局長正好在火車上，根據他提供的影片顯示，車長一發現有遊客違規進入鐵軌區，隨即大按喇叭，並廣播告知遊客「靠邊、靠邊！」，未料遊客疑不聽勸，僅將身軀微微挪動，能看到有1名手持相機的男遊客，在列車頭快要接近時，才起身閃避，但起身後仍相當貼近行進間的車身，令人看了怵目驚心。

▲男遊客十分貼近行進間的列車。（圖／朱家祥提供）



數秒後，數名女遊客驚叫聲四起，大喊「卡住了！卡住了！啊！」1名女遊客不慎遭到列車擦撞，當場倒地不起，所幸現場人員緊急治療，發現僅有左腳受傷，沒有生命危險。

林鐵處指出，今上午11時13分，嘉義開往阿里山之定期列車，行經25公里330公尺處（第1觀景臺）處，發現有民眾違規進入軌道區，經列車鳴笛示警，仍與1位拍照民眾發生擦撞，造成民眾左腳受傷。列車立即緊急煞車，列車長請乘客協助簡易包紮後，列車退行至樟腦寮車站，將傷患送至樟腦寮平交道等待救護車後送治療。影響遊客62位，列車延誤約60分鐘。

林鐵處表示，違規行走鐵路，可依鐵路法第57條及第70條規定處予新台幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。籲請民眾配合，以維自身及行車安全。只要站立或行走在軌道旁即算