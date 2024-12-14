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台3線同路段一天2起死亡車禍　一家三口自駕遊「撞斷電桿」妻身亡

記者楊永盛、柯沛辰／苗栗報導

苗栗縣台3線14日上午10點多才發生19歲男大生死亡車禍，不料同一路段下午2點又傳出轎車自撞路邊電桿，導致後座一名30歲女乘客當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍傷重不治。目前車禍詳情還在調查中，但一天2起死亡車禍，兩案僅距4公里、相隔4小時，加上2名死者均非台籍，引發關注。

▲▼台3線同路段一天2起死亡車禍　一家三口自駕遊「自撞電桿」妻身亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台3線同路段一天2起死亡車禍，星國一家三口來台自駕遊，不料自撞電桿，妻子魂斷異鄉。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣消防局下午2點22分接獲民眾報案，指獅潭鄉台3線114公里處發生車禍。消防人員到場後發現，是36歲新加坡籍路姓男子開車載妻小旅遊，不料自撞路邊電桿，導致33歲陳姓妻子受困後座，只好與5歲女兒爬出車外待援。不過，陳女被救出時已無呼吸心跳，送往大千醫院搶救後仍宣告不治。

▲▼台3線同路段一天2起死亡車禍　一家三口自駕遊「自撞電桿」妻身亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼路男一家三口自駕遊撞斷電桿，妻子送醫搶救後傷重不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼台3線同路段一天2起死亡車禍　一家三口自駕遊「自撞電桿」妻身亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

初步了解，路男是新加坡籍，帶著中國籍妻子、新加坡籍女兒，一家三口來到台灣旅遊，並在嘉義租車後北上苗栗，到大湖採草莓，本來行程要前往南庄旅遊，不料發生自撞車禍，與妻子天人永隔。至於車禍確切原因，仍待警方調查釐清。

事實上，獅潭鄉台3線118.3公里處才發生一起死亡車禍，當時19歲越南籍黃姓男大生騎車行經此處，但過彎時疑似重心不穩，連人帶車滑至對向，撞上42歲顧姓男子駕駛的車輛，送醫急救後傷重不治。不料事隔4小時，同路段相距約4公里的地點又發生死亡車禍。

 
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