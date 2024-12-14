揭穿廖福特蓋違建！　徐巧芯收「鄰居」送花籃讚：感謝揭露真面目

▲徐巧芯收到廖福特鄰居花籃。（圖／翻攝徐巧芯辦公室）



記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會12日審查大法官人事同意權案，國民黨立委徐巧芯當場揭露，大法官被提名人廖福特在松山區有一塊土地違法做洗車場和停車場，怒批廖福特知法玩法，憑什麼做大法官？徐巧芯今（14日）在臉書上透露，經過上次質詢後，她收到不少陳情人花籃，表示感謝揭露「學者」廖福特的真面目。

徐巧芯日前在詢答時，曬出廖福特財產申報表，其中一筆廖福特擁有的土地，位於台北市松山區，面積153平方公尺，持有的面積範圍64分之1，所有權人廖福特是用繼承的。徐問廖福特，這塊土地是做什麼的？

廖福特回應，承租人有跟他說，有依據法律規定進行，好像是做洗車場，「後來改成布棚式的⋯⋯」等。這樣的回應讓徐巧芯怒轟廖福特知法玩法，「當民進黨不分區提名委員會委員的官威就這麼大，那當大法官還得了？」

徐巧芯今日在臉書上表示，在質詢大法官提名人廖福特後，包含陳情人許小姐、廖福特的鄰居，都送來了花籃，感謝他們揭露「學者」的真面目。

花籃謝詞上面寫著「感謝徐巧芯委員 為民喉舌 電爆廖福特！許小姐」、「感謝徐巧芯委員 為民喉舌造福地方 廖福特 藉勢藉端已久 松山選民 叩謝」。徐巧芯說，「謝謝你們的鼓勵，我會繼續勇往直前，為民喉舌！」。