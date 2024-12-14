翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前審查大法官人事案時脫口，「大陸地區人民的祖先，就是中華民國國民，怎麼會沒有中華民國國籍？」對此，民進黨立委王定宇昨（13日）砲轟，翁曉玲老是站在中國立場和利益討論事情、立法，從來不考慮台灣的需要，這就是中國國民黨的不分區立委。

立法院日前在審查大法官人事案時，翁曉玲直問大法官提名人陳運財，「大陸人是外國人嗎？」陳運財回應，「他們應該沒有中華民國國籍」，翁曉玲則予以駁斥，「中華民國國籍法是採血統主義，大陸地區人民的祖先、爸媽就是中華民國國民，怎麼會沒有中華民國國籍？」

對於翁曉玲提出的論點，王定宇直言，翁曉玲是中華民國立委卻老是站在中國的立場和利益討論事情、立法，從來不考慮台灣的需要，這就是中國國民黨的不分區立委。

王定宇接著抨擊，翁曉玲是留德的博士，卻弄錯德國憲法歷史，自稱是憲法學者卻老是違憲，現在竟然要讓12億中國人成為中華民國國民，這將是教育、健保、國防、國安、公務、公職等資源分配、法治的大災難。

此外，王定宇指出，翁曉玲問的這一題，其實在馬英九時代的大法官就解釋過，解釋的大法官包括陳春生，剛好也是翁曉玲的丈夫，按照藍白的邏輯，這位是藍色大法官，釋憲文直接告訴翁曉玲，「中國人不具中華民國國籍，非本國人，還加上連外國人都不是」，最後，王定宇狠酸，要翁曉玲回家問老公陳春生這一題。