王鴻薇嗆綠離開議場10分「薪水小偷」　隔日傅崐萁赴港、王神隱缺席

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前立法院會時，民進黨團離開現場約十分鐘，藍委王鴻薇痛批薪水小偷，而近日黨團協商中，國民黨團總召傅崐萁赴港缺席、另外兩位黨鞭同樣神隱，民進黨團幹事長吳思瑤今（13日）受訪時表示，傅崐萁放著協商不管人跑去香港，昨天協商國民黨三位黨鞭全員神隱，這是敬業、專業表現嗎？前一天民進黨團離開10分鐘被王鴻薇罵薪水小偷，請問國民黨團是薪水土匪嗎？

吳思瑤今接受媒體聯訪，對於藍營放話把七位大法官砍光，吳思瑤回應，大法官審查已經延宕七十多天，這前所未見，攸關憲法法庭能否順利運作，卻已經是創下史上紀錄，希望在野黨回歸專業、理性，針對人選適任與否進行審查，若一再讓政黨凌駕一切、左右判斷，讓人遺憾。

吳思瑤強調，美國大法官的金句，「任何被提名司法官的專業法界人士，行使職權必然是超然獨立，個人政治立場跟社會議題觀點，都跟未來行使職權毫無衝突。」這是理性國家應具備的基本法律素養，希望在野黨基於理性跟事實評判，還沒有投票就揚言封殺，這是政治立場凌駕一切，令人遺憾。

而留德法學博士翁曉玲，昨質詢時卻被抓包，搞錯德國憲判時間，對此，吳思瑤質疑，翁曉玲真的是留德法學博士嗎？居然對於德國法庭成立時間、納粹統治時期的歷史史觀完全搞錯，何況她很多憲政理解都背離常識，她曾說中國是民主國家、大陸人是中華民國人，每次質詢都突現她法學專業不足，在這次審查中，不管朝野都可以跟被提名人嚴肅討論憲法課題，但看起來流於政黨意識形態，相對可惜。

至於近日議程攻防中，國民黨團頻頻缺席，吳思瑤表示，柯總召拄著拐杖全程參與三天協商，黨團成員也都善盡職責、坐下來協商議案，來看看國民黨黨鞭，放著協商不管人跑去香港，昨天協商國民黨三位黨鞭全員神隱，這是敬業、專業表現嗎？前一天民進黨團離開10分鐘被王鴻薇罵薪水小偷，請問國民黨團是薪水土匪嗎？

吳思瑤強調，柯建銘總召久違回到議場，八點不到就來了，態度就是阻卻一切傷害民主政治性議案，民進黨團已經遞出許多民生法案，運動部要成立、運動產業要發展，希望國民黨人不要只會蹭體育，作為卻是傷害運動產業發展。

