和全國硬幹！尹錫悅再度行使「總統職權」　向國會提大法官任命案

▲南韓總統尹錫悅12日上午發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍隊強闖國會、中選會，引發政局與社會動盪不安。昨（12）日，尹錫悅在第4次談話演說中態度強硬，堅決表示自己不會下台。如今，尹錫悅竟然「再度」行使總統職權，提出大法官任命案。

根據《韓聯社》南韓國會議政情報系統指出，尹錫悅13日向國會遞出「大法官馬鏞周任命案」，提案理由為「隨著大法官的任期結束，必須提出下一位接替大法官職位的人選，因此必須請示國會同意」；不過其實，尹錫悅在解除戒嚴以後，仍多次正常行使總統職權。

報導指出，尹錫悅7日上午在第3度談話中，針對「非常戒嚴」事態道歉，並承諾無論是提早下台、亦或是任何政務，將委由黨內（執政黨國民力量）與政府處理，而自己將會從第一線退出；然而隔天（8日），尹錫悅便同意行政安全部長李祥敏的請辭，12日更裁決法務部監察官柳爀提出的辭呈、予以免職，並裁決通過國務會議的法律案21案與總統（施行令）案21件。

據悉，尹錫悅12日上午在談話中表示，「導致國政經營陷入麻痺、招致憲法混亂的那群犯罪集團與勢力，如今正掌握國政、威脅大韓民國的未來，因此必須全力阻擋，我會持續奮鬥。無論是彈劾、或是司法搜索，我會奉陪到底。」

報導分析，尹錫悅仍繼續行使總統職權，包括裁決國務會議通過的案件、針對人事任命做出決策，被外界認為是反對黨內所提的「提早下台」之建議，並盡最大力量維持自己的總統職位。