衛星影像顯示敘利亞俄軍正打包　可能縮減駐紮規模

▲12月8日赫梅敏空軍基地(Hmeimim Air Base)的衛星影像。(圖/路透)



文/中央社華盛頓13日綜合外電報導

敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)政權8日垮台。衛星影像顯示,替他撐腰的俄羅斯駐軍今天正在其中一個重要基地打包部分軍事裝備,不排除正規劃縮減駐敘軍事規模。

紐約時報分析敘利亞東南沿海城市拉塔基亞(Latakia)郊外俄國赫梅敏空軍基地(Hmeimim Air Base)13日的衛星影像,可搭載重機具的運輸機正準備裝貨,旁邊有一些明顯打包好的軍事裝備;另有已經核實的影片顯示,一支綿長的俄軍車隊13日正在移動,且可能不只一支。

馬薩爾(Maxar)太空科技公司的衛星影像能看出,赫梅敏基地有2架安托諾夫124(An-124)重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品,另可見一架俄製卡52(Ka-52)攻擊直升機被拆卸,可能準備裝上運輸機,還有一些S400防空飛彈的零部件被搬到運輸機附近。

紐時驗證過的另2段影像顯示,至少一支行經大馬士革與荷姆斯(Homs)的俄軍車隊正在往北朝赫梅敏基地方向移動,車隊綿延超過800公尺,當中大部分是貨車、裝甲人員運輸車與SUV等,但不確定這些是否為俄軍準備撤離敘利亞的人、車與裝備。

Elements of a Russian air defense battery departing Hmeimim Air Base in Syria are visible in the latest @Maxar imagery. pic.twitter.com/peHbOZzA1V