衛星影像顯示敘利亞俄軍正打包　可能縮減駐紮規模

▲12月8日赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）的衛星影像。（圖／路透）



文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權8日垮台。衛星影像顯示，替他撐腰的俄羅斯駐軍今天正在其中一個重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規劃縮減駐敘軍事規模。

紐約時報分析敘利亞東南沿海城市拉塔基亞（Latakia）郊外俄國赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）13日的衛星影像，可搭載重機具的運輸機正準備裝貨，旁邊有一些明顯打包好的軍事裝備；另有已經核實的影片顯示，一支綿長的俄軍車隊13日正在移動，且可能不只一支。

馬薩爾（Maxar）太空科技公司的衛星影像能看出，赫梅敏基地有2架安托諾夫124（An-124）重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品，另可見一架俄製卡52（Ka-52）攻擊直升機被拆卸，可能準備裝上運輸機，還有一些S400防空飛彈的零部件被搬到運輸機附近。

紐時驗證過的另2段影像顯示，至少一支行經大馬士革與荷姆斯（Homs）的俄軍車隊正在往北朝赫梅敏基地方向移動，車隊綿延超過800公尺，當中大部分是貨車、裝甲人員運輸車與SUV等，但不確定這些是否為俄軍準備撤離敘利亞的人、車與裝備。

Elements of a Russian air defense battery departing Hmeimim Air Base in Syria are visible in the latest @Maxar imagery. pic.twitter.com/peHbOZzA1V — Brady Africk (@bradyafr) December 13, 2024

阿塞德政府治理敘利亞期間，俄軍長年在當地維持一定規模駐軍，包含赫梅敏空軍基地和土托斯（Tartus）港的海軍基地。

過去十多年敘國內戰期間，俄軍協助阿塞德政府平叛，近日在阿塞德垮台前也幫政府軍空襲挺進的反政府武裝部隊。但中東當地官員表示，2022年入侵烏克蘭後，俄國的焦點有所轉移，開始將軍事資源拉回到離本土較近的優先範疇。

華盛頓郵報指出，目前不清楚俄國是否打算全然放棄敘利亞。過去俄國使用赫梅敏基地在中東各地和對非洲投射軍力，2017年時與阿塞德政府簽下49年的赫梅敏基地租約；建於前蘇聯時期的土托斯基地則負責接應地中海東側的俄國艦船。

美方官員目前仍相信，俄國雖有打算收縮在敘利亞的規模，但不會完全從當地撤軍，應該還是會尋求保住現有在敘國當地的海、空基地。

華爾街日報指出，若失去赫梅敏與土托斯兩基地，俄國得被迫到阿爾及利亞、蘇丹、利比亞等地另覓替代，但這些都不如在敘利亞的土托斯等基地。

俄國在敘利亞駐軍的成功經驗已成他們介入區域事務的範本，從派瓦格納（Wagner）傭兵集團介入的中非共和國，到蘇丹、利比亞、馬利等地，都有借鑑他們之前在敘利亞的經驗。

俄國副外長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）12日表示，俄方已與潛在的敘國新政治領導層接洽，盼協商續用赫梅敏及土托斯基地。