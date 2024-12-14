　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛星影像顯示敘利亞俄軍正打包　可能縮減駐紮規模

▲▼衛星影像顯示，俄羅斯在敘利亞拉塔基亞（Latakia）近郊的「赫梅敏空軍基地」（Hmeimim Air Base）。（圖／路透）

▲12月8日赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）的衛星影像。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權8日垮台。衛星影像顯示，替他撐腰的俄羅斯駐軍今天正在其中一個重要基地打包部分軍事裝備，不排除正規劃縮減駐敘軍事規模。

紐約時報分析敘利亞東南沿海城市拉塔基亞（Latakia）郊外俄國赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）13日的衛星影像，可搭載重機具的運輸機正準備裝貨，旁邊有一些明顯打包好的軍事裝備；另有已經核實的影片顯示，一支綿長的俄軍車隊13日正在移動，且可能不只一支。

馬薩爾（Maxar）太空科技公司的衛星影像能看出，赫梅敏基地有2架安托諾夫124（An-124）重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品，另可見一架俄製卡52（Ka-52）攻擊直升機被拆卸，可能準備裝上運輸機，還有一些S400防空飛彈的零部件被搬到運輸機附近。

紐時驗證過的另2段影像顯示，至少一支行經大馬士革與荷姆斯（Homs）的俄軍車隊正在往北朝赫梅敏基地方向移動，車隊綿延超過800公尺，當中大部分是貨車、裝甲人員運輸車與SUV等，但不確定這些是否為俄軍準備撤離敘利亞的人、車與裝備。

阿塞德政府治理敘利亞期間，俄軍長年在當地維持一定規模駐軍，包含赫梅敏空軍基地和土托斯（Tartus）港的海軍基地。

過去十多年敘國內戰期間，俄軍協助阿塞德政府平叛，近日在阿塞德垮台前也幫政府軍空襲挺進的反政府武裝部隊。但中東當地官員表示，2022年入侵烏克蘭後，俄國的焦點有所轉移，開始將軍事資源拉回到離本土較近的優先範疇。

華盛頓郵報指出，目前不清楚俄國是否打算全然放棄敘利亞。過去俄國使用赫梅敏基地在中東各地和對非洲投射軍力，2017年時與阿塞德政府簽下49年的赫梅敏基地租約；建於前蘇聯時期的土托斯基地則負責接應地中海東側的俄國艦船。

美方官員目前仍相信，俄國雖有打算收縮在敘利亞的規模，但不會完全從當地撤軍，應該還是會尋求保住現有在敘國當地的海、空基地。

華爾街日報指出，若失去赫梅敏與土托斯兩基地，俄國得被迫到阿爾及利亞、蘇丹、利比亞等地另覓替代，但這些都不如在敘利亞的土托斯等基地。

俄國在敘利亞駐軍的成功經驗已成他們介入區域事務的範本，從派瓦格納（Wagner）傭兵集團介入的中非共和國，到蘇丹、利比亞、馬利等地，都有借鑑他們之前在敘利亞的經驗。

俄國副外長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）12日表示，俄方已與潛在的敘國新政治領導層接洽，盼協商續用赫梅敏及土托斯基地。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
驚天大逆轉！新北藍擊敗京畿道奪冠
水逆要結束了！12星座「最新一周運勢」出爐
高虹安「鄰家姊姊」新造型曝光　粉絲狂讚：看得讓人舒服
快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明　特別感謝他
快訊／新北29歲女頭部遭輾　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

批造成經濟負擔　川普：致力終結日光節約時間

衛星影像顯示敘利亞俄軍正打包　可能縮減駐紮規模

日女大生兼職風俗妹！　泡泡浴房內「遠距上課」嗨喊：超賺

37歲美國女沒上大學　靠「幫狗鏟屎」年收破650萬台幣

爆料「OpenAI侵權」吹哨者！26歲前員工陳屍家中　證實輕生身亡

響應彈劾尹錫悅！百萬人聚集南韓國會「燭光遊行」　IU提供麵包熱食

超狂！好市多「連郵輪之旅也有賣」　2人環遊世界將近1000萬

童子軍搭營地「觸電釀3死12傷」！　亞太區童軍大露營緊急喊卡

是否遵照黨意？執政黨因尹錫悅彈劾「嚴重分裂」　恐超過10人投贊成

北韓軍消滅300名烏兵！　2.5hrs閃電攻勢橫掃「奪回邊境村莊」

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

批造成經濟負擔　川普：致力終結日光節約時間

衛星影像顯示敘利亞俄軍正打包　可能縮減駐紮規模

日女大生兼職風俗妹！　泡泡浴房內「遠距上課」嗨喊：超賺

37歲美國女沒上大學　靠「幫狗鏟屎」年收破650萬台幣

爆料「OpenAI侵權」吹哨者！26歲前員工陳屍家中　證實輕生身亡

響應彈劾尹錫悅！百萬人聚集南韓國會「燭光遊行」　IU提供麵包熱食

超狂！好市多「連郵輪之旅也有賣」　2人環遊世界將近1000萬

童子軍搭營地「觸電釀3死12傷」！　亞太區童軍大露營緊急喊卡

是否遵照黨意？執政黨因尹錫悅彈劾「嚴重分裂」　恐超過10人投贊成

北韓軍消滅300名烏兵！　2.5hrs閃電攻勢橫掃「奪回邊境村莊」

禾浩辰到狗園當志工　竟當場崩潰落淚：養了就要負責任

王正坤連任長榮大學校友會理事長　全力支持長大與彰基醫院合作

陳柏霖陷演藝低潮認了：遺忘就遺忘吧　親揭「豁達態度」吐心聲！

清水服務區開幕「招潮蟹」星巴克成打卡點　5大亮點曝

南橫桃源明隧道3車追撞　路況不熟釀禍...無照騎士車頭全爛受傷

香港街頭驚現花蓮美景！徐榛蔚赴港行銷觀光　為直航揭序幕

貓咪「省電大作戰」手癢關熱水器　奴才洗澡到一半水涼哀號

陸大貓熊星秋、怡蘭今啟程赴澳洲　10年預計吸引百萬遊客量　

臨時取消+放鳥超過半數　門前隱味牛肉麵改現場排隊「無法預約」

新北U18／灌4分逆轉京畿道！新北藍勇奪7連霸

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

老虎發狂「啃咬50秒」飼養員慘死

她「幫人抓癢」1小時4千元　顧客忘我呻吟排長龍

北韓軍消滅300名烏兵　奪回俄邊境村莊

百萬人聚集國會「彈劾尹錫悅」　IU提供熱食

買機票注意　一票人不想坐這裡

即／智利規模6.4地震　狂晃45秒

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

尹錫悅瘋了？　醫師：可能需要精神評估

專家拆華為手機：晶片落後台積電6年

觸電釀3死12傷　亞太區童軍大露營緊急喊卡

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

機位超賣　夫妻慘淪「航班人球」

台積電ADR大漲近5％　美股道瓊連8黑

更多熱門

相關新聞

北韓軍消滅300名烏兵　奪回俄邊境村莊

北韓軍消滅300名烏兵　奪回俄邊境村莊

北韓今年10月向俄羅斯派遣逾萬人的精銳部隊，美媒據俄國軍事部落客消息披露，北韓部隊近日傳回捷報，奪回邊境村莊並消滅300名烏克蘭士兵。

敘利亞新局　「阿薩德政權倒台」的政治轉型與區域博弈

敘利亞新局　「阿薩德政權倒台」的政治轉型與區域博弈

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷

烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷

人肉餵獅子　恐怖軍官傳遭處決

人肉餵獅子　恐怖軍官傳遭處決

找到死亡筆記本！敘利亞監獄2.9萬人遭極刑處決

找到死亡筆記本！敘利亞監獄2.9萬人遭極刑處決

關鍵字：

敘利亞俄羅斯阿塞德駐軍

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面