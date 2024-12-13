找到死亡筆記本！敘利亞監獄成「人類屠宰場」　2.9萬人遭極刑處決

▲ 敘利亞反抗軍在賽德納亞監獄發現記錄數萬名囚犯名單的文件。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

敘利亞反抗軍近日搜查有「人類屠宰場」之稱的賽德納亞監獄（Sednaya Prison），發現一份被稱為「死亡之書」（Book of Death）的驚人文件，記錄2萬9000名遭處決囚犯生前遭受的痛苦折磨，也揭發獨裁總統阿塞德政權暴行。

根據《每日郵報》，反抗軍不僅發現這本厚重的囚犯名冊，還找到遭折磨致死的遺體及堆積如山的舊衣物。現場畫面可見至少10名反抗軍成員圍成一圈翻閱文件，每頁就有至少數百個名字，令他們看得目瞪口呆。

#Syria: this is what people have to do to know the fate of their relatives in Saydnayah prison.

Exploring all those files where everything is noted, including the date of execution.

There's info on ~29,000 ppl there.

Before fleeing, the guards also removed the camera recordings. https://t.co/KmLkNhskay pic.twitter.com/f7xZZIOwp7 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 9, 2024

影片中一名男子說明這次駭人發現，其中還包括其他阿塞德的軍隊來不及銷毀的各種文件。他們計畫根據名單中的姓名，聯絡死者家屬傳達死訊，並誓言保存這些重要文件，確保真相不被埋沒。

文件內容詳細記載了囚犯的姓名、出生日期以及殘忍的處決方式，其中甚至包括「就地處決」。一名叛軍成員提醒同袍小心保護文件，避免損毀這些關鍵證據，並憤怒指出阿塞德政權破壞監視器與硬碟，企圖隱瞞其罪行。

賽德納亞監獄位於敘利亞首都大馬士革附近，素有「人類屠宰場」之稱，長期以來是阿塞德政權大規模拘禁與處決等恐怖活動中心，據報有大批囚犯在此遭受不人道待遇與虐殺。反抗軍解放監獄後一連串駭人畫面流出，可見監獄深處拖出數十個裝著腐爛遺體的屍袋。

對大多數囚犯來說，痛苦從被捕那刻就開始，通常在送往監獄的路上就會遭到毆打。據倖存者描述，他們進入監獄後面臨極端酷刑，除電擊、菸燙以外還有各種花招，還有許多囚犯稱在獄中遭到性侵，甚至被迫性侵其他囚犯。阿塞德政權此前否認屠殺囚犯，並在2017年偷偷焚屍處理遺體。

根據國際特赦組織與《紐約時報》，賽德納亞獄囚被迫遵守一套不人道的規定，食物、水、藥品及醫療服務嚴重短缺，獄警送來食物時經常灑在地板上，沾上鮮血與塵土，使囚犯被迫攝入其他囚犯留下的體液。