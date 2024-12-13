找到死亡筆記本！敘利亞監獄成「人類屠宰場」　2.9萬人遭極刑處決

▲ 敘利亞反抗軍在賽德納亞監獄發現記錄數萬名囚犯名單的文件。（圖／翻攝自臉書）
記者陳宛貞／綜合外電報導
敘利亞反抗軍近日搜查有「人類屠宰場」之稱的賽德納亞監獄（Sednaya Prison），發現一份被稱為「死亡之書」（Book of Death）的驚人文件，記錄2萬9000名遭處決囚犯生前遭受的痛苦折磨，也揭發獨裁總統阿塞德政權暴行。
根據《每日郵報》，反抗軍不僅發現這本厚重的囚犯名冊，還找到遭折磨致死的遺體及堆積如山的舊衣物。現場畫面可見至少10名反抗軍成員圍成一圈翻閱文件，每頁就有至少數百個名字，令他們看得目瞪口呆。
#Syria: this is what people have to do to know the fate of their relatives in Saydnayah prison.— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 9, 2024
Exploring all those files where everything is noted, including the date of execution.
There's info on ~29,000 ppl there.
Before fleeing, the guards also removed the camera recordings. https://t.co/KmLkNhskay pic.twitter.com/f7xZZIOwp7
影片中一名男子說明這次駭人發現，其中還包括其他阿塞德的軍隊來不及銷毀的各種文件。他們計畫根據名單中的姓名，聯絡死者家屬傳達死訊，並誓言保存這些重要文件，確保真相不被埋沒。
文件內容詳細記載了囚犯的姓名、出生日期以及殘忍的處決方式，其中甚至包括「就地處決」。一名叛軍成員提醒同袍小心保護文件，避免損毀這些關鍵證據，並憤怒指出阿塞德政權破壞監視器與硬碟，企圖隱瞞其罪行。
賽德納亞監獄位於敘利亞首都大馬士革附近，素有「人類屠宰場」之稱，長期以來是阿塞德政權大規模拘禁與處決等恐怖活動中心，據報有大批囚犯在此遭受不人道待遇與虐殺。反抗軍解放監獄後一連串駭人畫面流出，可見監獄深處拖出數十個裝著腐爛遺體的屍袋。
對大多數囚犯來說，痛苦從被捕那刻就開始，通常在送往監獄的路上就會遭到毆打。據倖存者描述，他們進入監獄後面臨極端酷刑，除電擊、菸燙以外還有各種花招，還有許多囚犯稱在獄中遭到性侵，甚至被迫性侵其他囚犯。阿塞德政權此前否認屠殺囚犯，並在2017年偷偷焚屍處理遺體。
根據國際特赦組織與《紐約時報》，賽德納亞獄囚被迫遵守一套不人道的規定，食物、水、藥品及醫療服務嚴重短缺，獄警送來食物時經常灑在地板上，沾上鮮血與塵土，使囚犯被迫攝入其他囚犯留下的體液。
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