找到死亡筆記本！敘利亞監獄成「人類屠宰場」　2.9萬人遭極刑處決

▲ 敘利亞反抗軍在賽德納亞監獄發現記錄數萬名囚犯名單的文件。(圖/翻攝自臉書)

記者陳宛貞/綜合外電報導

敘利亞反抗軍近日搜查有「人類屠宰場」之稱的賽德納亞監獄(Sednaya Prison),發現一份被稱為「死亡之書」(Book of Death)的驚人文件,記錄2萬9000名遭處決囚犯生前遭受的痛苦折磨,也揭發獨裁總統阿塞德政權暴行。

根據《每日郵報》,反抗軍不僅發現這本厚重的囚犯名冊,還找到遭折磨致死的遺體及堆積如山的舊衣物。現場畫面可見至少10名反抗軍成員圍成一圈翻閱文件,每頁就有至少數百個名字,令他們看得目瞪口呆。

#Syria: this is what people have to do to know the fate of their relatives in Saydnayah prison.

Exploring all those files where everything is noted, including the date of execution.

There's info on ~29,000 ppl there.

Before fleeing, the guards also removed the camera recordings. https://t.co/KmLkNhskay pic.twitter.com/f7xZZIOwp7