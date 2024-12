北韓軍消滅300名烏兵！　2.5hrs閃電攻勢橫掃「奪回邊境村莊」

▲ 烏克蘭先前曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。(圖/達志影像/newscom)

記者陳宛貞/編譯

北韓今年10月向俄羅斯派遣逾萬人的精銳部隊,美媒據俄國軍事部落客消息披露,北韓部隊近日傳回捷報,奪回邊境村莊並消滅300名烏克蘭士兵。

根據專門報導北韓消息的美媒NK News,親俄的軍事Telegram頻道Romanov Light率先披露,北韓精銳部隊6日「如颶風般」橫掃俄羅斯與烏克蘭接壤的庫斯克州村莊普列霍沃(Plekhovo),過程中有逾300名烏兵陣亡。這是北韓軍參戰以來攻下的第一座村莊,戰前人口有627人。

該頻道由自稱「戰爭特派員」的部落客羅曼諾夫(Vladimir Romanov)經營,他稱北韓特種部隊僅花2.5小時就完成任務,未俘虜任何烏兵。烏克蘭議員出身的親俄政治家察廖夫(Oleg Tsaryov)也證實消息屬實,並稱這支北韓軍隊是使用輕型武器武裝的偵察部隊。

Allegedly the footage of North Korean soldiers evacuating their wounded from the village of Plekhovo in the Kursk region.



According to other sources, the footage shows fighters from the 810th Marine Brigade, not soldiers from the DPRK (which does not exclude the possibility of… pic.twitter.com/uXoW2gxS99