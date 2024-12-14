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北韓軍消滅300名烏兵！　2.5hrs閃電攻勢橫掃「奪回邊境村莊」

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲ 烏克蘭先前曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

北韓今年10月向俄羅斯派遣逾萬人的精銳部隊，美媒據俄國軍事部落客消息披露，北韓部隊近日傳回捷報，奪回邊境村莊並消滅300名烏克蘭士兵。

根據專門報導北韓消息的美媒NK News，親俄的軍事Telegram頻道Romanov Light率先披露，北韓精銳部隊6日「如颶風般」橫掃俄羅斯與烏克蘭接壤的庫斯克州村莊普列霍沃（Plekhovo），過程中有逾300名烏兵陣亡。這是北韓軍參戰以來攻下的第一座村莊，戰前人口有627人。

該頻道由自稱「戰爭特派員」的部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）經營，他稱北韓特種部隊僅花2.5小時就完成任務，未俘虜任何烏兵。烏克蘭議員出身的親俄政治家察廖夫（Oleg Tsaryov）也證實消息屬實，並稱這支北韓軍隊是使用輕型武器武裝的偵察部隊。

其他報導戰事的Telegram頻道也PO出類似消息，擁有24萬人訂閱的Alex Parker Returns將收復普列霍沃完全歸功北韓軍，並稱北韓軍對烏克蘭邊境蘇美地區發動大膽突襲。

有部落客稱北韓軍「突破地雷區推進2公里」，遭受「火的洗禮」，以閃電般的速度襲擊烏軍陣地，過程中也有北韓士兵死傷，但領導人金正恩會為此感到驕傲。

不過擁有120萬人訂閱的Two Major主張，俄軍仍負責對普列霍沃的攻勢主力，北韓戰勝的烏軍部隊已被削弱，「就像成貓讓小貓用半死的老鼠練習狩獵」。

烏克蘭國防部未證實相關消息，但政府相關非政府機構製作的地圖顯示俄軍已收復普列霍沃。

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