人肉餵獅子！　敘利亞恐怖軍官「傳遭公開處決」真相曝光

▲達卡克被形容為敘利亞最令人聞風喪膽的殘暴軍官之一。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

敘利亞阿塞德政權8日垮台，政府軍一名「把囚犯餵給寵物獅子」而惡名昭彰的高階軍官，如今據傳已被公開處決。但外媒查證之後發現，他目前仍在逃亡中。

社群媒體10日起流傳一段影片，「哈馬省國家防衛部隊指揮官達卡克（Talal Al-Daqqaq），因為在敘利亞內戰期間犯下許多恐怖罪行，被逮捕並且處決。」只見一名長相神似的男子，正被反抗軍押送，前往艾阿西（Al-Assi）廣場。沿路上，大批民眾爭相目睹，大家都在歡呼鼓譟，興奮地高舉手臂呼喊。

اعتقال أحد قادة مجموعات "الشبيحة" في عهد النظام السوري السابق "طلال الدقاق" والتجهيز لاعدامه في وسط حماة

المذكور كان يقتل المدنيين ويطعمهم لحيوانات مفترسة كان يمتلكها pic.twitter.com/frpw3uj5NX — خبرني - khaberni (@khaberni) December 10, 2024

不過，身在哈馬省的消息人士向《天空新聞》表示，影片中被捕人士並非達卡克，此人被確認身分之後，也已經被反抗軍釋放。事實上，達卡克的死亡未獲官方證實，他本人稍後也拍片表示，自己目前安然無恙，根本沒有被逮捕。

敘利亞獨裁政府垮台後，許多囚犯遭受非人道待遇的細節，都在近日被陸續揭露。阿塞德那些負責執行酷刑與壓迫的手下們，也紛紛招致清算與報復。

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الشبيح طلال الدقاق يوثق بمقطع مصور أن ماروج عن اعتقاله واعدامه كذب وانه بخير ولم يعتقله أحد . pic.twitter.com/U8UwERJ1nM — Jalwan جلوان (@jaleannews) December 10, 2024

其中，達卡克格外令人聞風喪膽。《每日郵報》指出，他是敘利亞最惡名昭彰的軍方領袖，也是哈馬省最有權勢的商人，一度領導一支1500人空軍情報民兵，但行事作風暴虐無道，曾犯下許多恐怖罪行，包括綁架、殺戮、器官交易、走私等。

《敘利亞觀察家》報導，達卡克曾經從動物園偷走一隻獅子幼崽，平時會拿囚犯遺體餵養牠，還把牠撕咬活馬的影片分享到網路上，後者曾被《天空新聞》報導。