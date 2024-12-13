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烏克蘭全境空襲警報！俄軍狂轟能源設施釀4傷　波蘭戰機緊急升空

▲▼ 俄羅斯發動大規模空襲，基輔民眾躲進地鐵站。（圖／路透）

▲ 俄羅斯發動大規模空襲，基輔民眾躲進地鐵站。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯13日上午對烏克蘭發動大規模空襲，再度鎖定能源基礎設施。烏克蘭全境發布空襲警報，各地傳出爆炸聲響，鄰國波蘭空軍緊急升空應對。此次攻擊使用巡弋飛彈、彈道飛彈及無人機等，已知至少4人受傷。

綜合《路透》及《基輔獨立報》，烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）指控，「敵人持續製造恐怖，烏克蘭能源部門再次受到大規模攻擊」。這是烏克蘭能源系統今年第11次遭俄軍攻擊，在全國造成破壞及長時間停電。烏克蘭國家電網公司（Ukrenergo）宣布進一步限制用電，以因應13日的襲擊。

烏克蘭全境納入空襲警報範圍，基輔、敖德薩、文尼察、利沃夫、伊凡諾-弗蘭基夫斯克及切爾卡瑟州都傳出爆炸聲，部分地區防空系統啟動攔截。哈爾科夫州米爾涅村（Myrne）有4人受傷，其中包括2名民間企業員工。

根據烏克蘭空軍，俄軍此次空襲動用巡弋飛彈、彈道飛彈與「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，損害情形仍在評估。當俄軍無人機及飛彈進入烏克蘭西部，鄰國波蘭空軍戰機緊急升空，這是華沙在俄羅斯大規模攻擊下通常採取的預防性行動。

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關鍵字：

烏克蘭俄羅斯空襲能源攻擊

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