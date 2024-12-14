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三冠王！花蓮社區評鑑吉安鄉三第一　南昌社區獲全國甲等殊榮

▲▼花蓮縣吉安鄉今年榮獲縣內社區評鑑「三冠王」殊榮，其中2個社區及公所組均獲第一。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮縣吉安鄉今年榮獲縣內社區評鑑「三冠王」殊榮，其中2個社區及公所組均獲第一。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉今年榮獲縣內社區評鑑「三冠王」殊榮，包括公所組優等「全縣第一」、卓越組優等「全縣第一（南昌社區）」，及績效組優等「全縣第一（干城社區）」。此外，永安社區發展協會也獲得社區照顧關懷據點檢核甲等獎，縣府也推薦南昌社區代表花蓮縣參與「113年度衛福部社區發展工作金卓越社區選拔」績效組評鑑，勇奪全國最高殊榮甲等佳績。

社會處長陳加富於花蓮縣「齊心樂齡　璀璨社區」聯合成果展活動中，高度肯定吉安鄉營造樂活宜居友善的卓越成績。游淑貞鄉長親參與受獎典禮，並強調這分殊榮將賡續鞭策公所團隊、激勵社區再接再厲，協力共創幸福吉安。

▲▼花蓮縣吉安鄉今年榮獲縣內社區評鑑「三冠王」殊榮，其中2個社區及公所組均獲第一。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉公所輔導轄內社區發展協會參加衛福部補助計畫，於111年參加即得獎，後續每年創新社區工作，評鑑委員對吉安鄉執行績效，無論在量化次數或質性意見反饋皆高於標準，特別是跨領域整合導向協勤民力，以及社區防災能力準備周全，在真實災害事件發生時皆能有效運作，給予高度肯定評價。

▲▼花蓮縣吉安鄉今年榮獲縣內社區評鑑「三冠王」殊榮，其中2個社區及公所組均獲第一。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮縣在「2024縣市幸福指數大調查」拿下第四名的佳績，縣長徐榛蔚北上受獎，仍透過社會處長陳加富傳達十三鄉鎮市打造全縣銀髮長輩樂活安養計畫，對所有獲獎績優單位的付出予以感謝與祝賀，更再三肯定游鄉長有效帶領輔導社區發掘自我特色目標用心，欣見吉安鄉培育潛力型社區營造績效有成，也恭喜南昌社區在全國競爭隊伍中脫穎而出，縣府將持續共力各鄉鎮市與社區朝金卓越績優鄉城目標努力。

其中，爭取到全國最高殊榮的南昌社區發展協會以「閩、客、原一家親」理念深耕在地，把長者當家人般關懷，具體實踐游淑貞推動的在地安養樂活目標，而且為了回饋志工奉獻，以及鼓勵長者願意接受服務，新創「時間銀行」和「社區消費券」措施，鼓勵利己利他的眾行關懷友善推行，深得評鑑委員好評。另干城社區發展協會運用在地生態成就宜居美化公共空間，除了透過數位遠距工具協助學童課輔、落實社區長照關懷服務之外，今年更升等低碳銀級標章，「善循環」環保永續推廣，獲得居民與志工通力支持，此次榮獲績效組優等肯定，帶給社區莫大的鼓舞力量。

▲▼花蓮縣吉安鄉今年榮獲縣內社區評鑑「三冠王」殊榮，其中2個社區及公所組均獲第一。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

永安社區發展協會獲得社區照顧關懷據點檢核甲等獎。

活動中，南昌社區發展協會羅秋花理事長率社區長者粉墨登場參與走秀競賽、仁和社區發展協會理事長陳亞本、仁和村長陳淑美等人皆紛紛表示，感謝游淑貞鄉長偕公所團隊，帶領鄉親與社區志工們齊心打造安全、宜居、幸福的家園服務目標。

「吉安鄉是共榮和攜手打拚的大家庭！」，鄉長游淑貞表示，感謝徐榛蔚縣長及縣府團隊用心協力地方社區推展，更感謝眾評鑑委員給予公所的肯定。「三冠王」榮譽歸功於公所團隊及各社區共同創意執行，努力讓社會福利推展機制變得更友善。正因為在推動鄉政與社福措施的過程中，各社區發展協會是公部門很重要的推手，透過有效運用志工平台串聯鋪陳，鄉親才能就近在社區幸福安養與樂活。

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三冠王社區評鑑吉安鄉三冠南昌社區甲等

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