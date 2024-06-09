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探訪魚魚盛宴！吉安鄉19部落捕魚祭陸續登場　分享阿美族好味道

▲▼吉安鄉宜昌、那荳蘭部落於在阿美族文化館廣場聯合舉辦捕魚祭。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉宜昌、那荳蘭部落於在阿美族文化館廣場聯合舉辦捕魚祭。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉擁有1.5萬餘原住民鄉親，為阿美族群居特色鄉鎮，今年阿美族傳統捕魚祭活動，即將於6月8、9、15、16、23日在鄉境內19個部落依序登場，鄉長游淑貞廣邀各地鄉親前來花蓮探訪魚魚盛宴，同時呼籲旅外親族踴躍返鄉參與部落活動，共享在地豐收好味道，攜手部落文化昌隆永續。

▲▼吉安鄉宜昌、那荳蘭部落於在阿美族文化館廣場聯合舉辦捕魚祭。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

捕魚祭規劃陸地灑網等各項趣味競賽，提醒不要忘記珍貴文化與求生技藝。

傳統捕魚祭（miladis）為一年中小米收成後的捕魚才特別叫做「米拉底斯」，由頭目帶領族人舉杯灑酒祈禱，庇佑漁獲、稻穀豐收及族人平安，展現阿美族年齡階級長幼有序、敬老尊賢的美德；而在捕魚祭後緊接到來的即是豐年祭，族人藉此期許一年美好的開始，每到重要歲時祭儀時刻，族人紛紛排除萬難返鄉參與部落活動。

▲▼吉安鄉宜昌、那荳蘭部落於在阿美族文化館廣場聯合舉辦捕魚祭。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞表示，此次阿美族捕魚祭活動，各部落除了群聚共享豐盛漁獲佳餚美食外，更重要的是歲時祭儀的代代相承，其中宜昌、那荳蘭部落於6月9日在阿美族文化館廣場聯合舉辦捕魚祭，即規劃陸地灑網等各項趣味競賽，將安排部落捕魚職人親自示範教授現場青年標準動作，鼓勵年輕人或長輩們上場體驗，提醒莫忘珍貴文化與求生技藝，達到寓教於樂傳承部落意義。

▲▼吉安鄉宜昌、那荳蘭部落於在阿美族文化館廣場聯合舉辦捕魚祭。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉19個部落辦理時間統一在11點至14點，分別如下：

6月8日－勝安（希望公園）、小台東（小台東部落廣場）、達拉贊（統輇企業社海洋膜特袋裝水花東總代理）、慶豐（慶豐部落聚會所）、吉野（希望公園）、里漏（東昌部落聚會所）、仁安（南海六街口）、仁和（仁和村活動中心）、歌柳灣（歌柳灣部落廣場）；6月9日－簿簿（達路鞍餐廳）、宜昌和那荳蘭（阿美族文化館）、福興（福興舊活動中心）；6月15日－干城(干城活動中心)、北昌（北昌活動中心）、南華（南華部落聚會所）、光華（光華部落聚會所）；6月16日－永安（永安活動中心）；6月23日－七腳川（太昌原住民活動中心），歡迎大家同來探訪魚魚豐收盛宴。

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探訪魚魚盛宴吉安鄉部落捕魚祭阿美族好味道

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