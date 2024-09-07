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中秋關懷銀髮族！花蓮獅子會捐2千斤文旦柚　分送吉安鄉長輩

▲▼花蓮獅子會中秋關懷長輩，捐贈2千斤文旦柚分享吉安鄉文健站。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮獅子會捐贈2千斤文旦柚分享吉安鄉文健站、福氣站銀髮族長輩。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

傳統習俗在中秋節剝文旦、吃月餅賞月，是團圓和平安的喜樂祝禱！在國際獅子會LCIF信託理事及第五憲章區GAT地區領導人江達隆博士率隊下，捐贈吉安鄉2000斤文旦，攜手關懷32個文健站、福氣站等銀髮長輩，並由鄉長游淑貞偕鄉民代表、各社區理事長、站長志工幹部等，相聚在好客藝術村接受這份文旦柚好禮，再由各站領回後與長輩們分享，讓友愛的獅子情擴達社區共享。

▲▼花蓮獅子會中秋關懷長輩，捐贈2千斤文旦柚分享吉安鄉文健站。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

目前在花蓮種植柚子、經營茶產業的江達隆博士，偕同國際獅子會300A 5區行政團隊第三副總監吳坤佶及多位分區主席、會長與領導獅友們共同蒞臨現場，紛紛表示游淑貞獅友視民如親、帶領公所團隊積極鋪陳各項社會福利建設，數十年如一日的親領團隊深入社區關心鄉親，勤走文健站、福氣站及各個照服據點，關心長輩如同侍親般，見證獅子服務精神已深入鄰巷日常；因此本著獅子會友愛精神，透過獅友武玉智牽起傳愛贈柚銀髮緣，再度拋磚引玉盼獲得更多社會公益，關懷老大人在地樂活養老。

▲▼花蓮獅子會中秋關懷長輩，捐贈2千斤文旦柚分享吉安鄉文健站。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

國際獅子會300A 5區行政團隊財務長陳碧珍表示，吉安鄉被譽為退休安養、樂活宜居者首選之鄉，因自己的父親是吉安鄉南華村的資深鄰長，長期參與鄉內各項社會福利、照顧弱勢的照護工作推展，獅友游淑貞施政積極作為有目共睹，因此獅子會多年來與鄉公所團隊合力公共事務推展，包括倡導預防霸凌、用心包容和青少年心理健康，重視環境清潔、環保資源回收等長期互助推動，減醣社區關懷服務、認養路燈與公園建設等多元服務，讓各社團資源挹注協助公務工作效益加倍。

▲▼花蓮獅子會中秋關懷長輩，捐贈2千斤文旦柚分享吉安鄉文健站。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

捐柚活動上，各站站長與志工滿懷感恩與歡喜地搬運柚子上車，直說：老大人們可以邊品嘗柚子、邊彩繪柚子，感受到如同家人團聚般的過節氣氛，感謝社會能量帶來的幸福助力，更蓄積長者樂活安養永續量能！

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