吉安鄉人口增加最速！花蓮新建北昌國小幼兒園　斥資1億年底完工

▲新建地上三層樓的幼兒園，啟用後預定招收3至5歲幼兒班及2至3歲幼幼班，合計約百餘位幼生。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升公共化教保服務量能，培育未來人才，花蓮縣政府與家長共同承擔幼兒教育的責任，縣立北昌國小新建幼兒園建物工程將於今年底前完工，屆時可托育逾百位幼生，幼兒園啟用後，能提供更安心、優質的教學環境，成為育兒爸媽的最佳後盾。

座落於花蓮縣吉安鄉北昌村的北昌國小附設幼兒園成立迄今逾40年，花蓮縣政府考量村里人口數增加且成全縣之最，斥資逾1億元於校轄空地新建全新幼兒園，工程於去年3月8日開工，幼兒園興建工程期間，縣長徐榛蔚多次前往視察，關心施工進度，仔細巡視工程施作細節，並責成廠商務必如期如質完工，打造安心優質的教育場域。目前園舍興建工程現正進行廚房及幼兒廁所地磚鋪設、屋頂階梯抿石子、圍牆基礎開挖，主體建物工程預計今年底前完工，未來啟用後將可提升縣內公共化教保服務的質與量。



徐榛蔚表示，「孩子是花蓮未來的希望，更是國家未來的主人翁。」藉由挹注資源，讓年輕人敢婚、願生、樂養，並使花蓮縣的民眾皆享有優質暨平價的教保服務。新建幼兒園啟用後，將可提供當地家長暨幼兒完善的收托服務，讓剛成家立業、為事業打拼的年輕夫妻，可以無後顧之憂，希冀嶄新的幼兒園校舍能作為幼兒教育學習的優質場域，並成為花蓮縣推動幼兒教育的重要里程碑。

▲新建附設幼兒園以白色為主體、仿木紋米色居間，搭配白色玻璃窗框等面建材，呈現簡約造型，為社區帶來具有美感與特色的公共建築。

北昌國小附設幼兒園原核定招收3至5歲混齡班共3班計90生，隨著時代變遷和社會發展，北昌村成為本縣第一大村，人口超過8,000人，當地幼兒家長對於公共化教保服務供應量需求孔急，為使家長暨幼兒能享有完善且平價的公共化教保服務，並配合「0至6歲國家一起養」政策，規劃在北昌派出所後方學校所轄空地新建地上三層樓的幼兒園校舍，完工啟用後預定招收3至5歲幼兒班共5班，以及2至3歲幼幼班共2班合計約百餘位幼生。

花蓮縣政府教育處表示，北昌國小附設幼兒園新建園舍以白色體量為全、仿木紋米色居間，搭配白色玻璃窗框等面建材，呈現簡約造型，為社區帶來具有美感與特色的公共建築。教室規劃空間配置以幼兒需求為設計重點，並結合生活美感的教育理念，讓幼童在安全、快樂的學習環境中成長。配合教學意象，部分運用木質或仿木質建材營造自然質樸感覺。戶外空間植栽綠化，將戶外綠地留設於周邊，保留鄰近居民的視覺開闊感。大片落地門窗增加視覺通透，全面採用氣密窗，有效隔絕噪音。

新建幼兒園正式啟用後，期望能作為幼兒教育學習的優質場域，也能夠融入社區更親近民眾，成為社區新地標。



