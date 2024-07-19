周末拒加班危機解除！中華郵政考成改甲等　員工可領4.4個月獎金

▲中華郵政考成改列甲等，員工將可領到4.4個月獎金。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

國發會日前公布國營事業112年度工作考成，中華郵政公司首度拿乙等，讓郵局員工首面臨拿不到4.4個月獎金，工會更揚言周末擬拒絕加班抗議，交通部今宣布，中華郵政公司申覆成功，考成改列甲等，員工將可領到4.4個月獎金。

國發會針對國營事業112年度工作考成複核初步結果也出爐，其中中華郵政考成分數為79分，拿到乙等，根據員工估算，若考成乙等一旦定案，考核獎金將少0.5個月，績效獎金可能少0.4個月，推估共少0.9個月，今年獎金可能下修為3.5個月，中華郵政也在交通部支持下提出申覆，中華郵政企業工會更揚言申覆不成，周末將拒絕不加班並上街抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部今表示，感謝行政院認定中華郵政公司上(112)年度「郵政公司避險成本」得以認列政策任務，將公司考列甲等。後續將持續督導郵政公司在肩負政策性任務的同時，積極檢討相關業務營運風險，以提升公司競爭力與營運績效。

交通部表示，有關行政院就交通部申復中華郵政股份有限公司避險成本293.88億元，應認列為中華郵政公司配合專屬政策任務之必要支出理由，經行政院審認原則同意，依國營事業年度工作考成作業要點「配合專屬該事業政策任務之法令規定者」規定，重新評核成績後，更正考成等第為甲等。行政院亦請郵政公司務必審慎檢討營運缺失，提升績效，以符評核要求。

交通部強調，感謝行政院肯認郵政公司負有政策性任務，包含長期肩負普及服務、普惠金融等任務，並戮力配合政府執行防疫物資配送、普發現金等各項政策，業務經營亦受相關法令之規範及限制。同時也肯定郵政員工長期配合政府政策堅守崗位，戮力付出，為民眾提供便捷、優質相關服務。

此外，交通部也指出，經今日獲行政院回復同意改列後，交通部將持續督導郵政公司在肩負政策性任務，積極檢討相關業務營運風險，如在辦理投資及外債操作之資金運用上，預謀有效改善對策，以期提升郵政公司競爭力及營運績效。