「李文宗是柯文哲私庫管理者」　吳靜怡轟：豢養龐大網軍、假帳號

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲與競辦財務長李文宗因深陷京華城與政治獻金弊案，接連遭到羈押，外界分析，北檢將在12月中下旬前，向法院提交起訴書。對此，政治評論員吳靜怡今（14日）再開嗆，李文宗就是柯文哲的私庫管理者，並強調，柯文哲利用這些錢來豢養龐大網軍、假帳號。

吳靜怡提到，柯文哲從台大醫院就有大水庫的金流管理原則，庫房管理者就是蔡壁如，蔡壁如曾經在柯醫師第一次競選市長面對大連艦隊羅淑蕾會計師時，貼出整面強的金流憑證，當時，大水庫是養整個葉克膜團隊的。

吳靜怡接著質疑，接著柯文哲從素人轉變成政治人物，唯一信仰就是網軍、輿論、文宣，請問臉書砸的幾百萬廣告經費、衝破百萬粉絲、世大運網軍假帳號、論壇的發文衝留言、影片衝熱燒榜，這些錢從哪裡來？

為此，吳靜怡直指，此時私庫的管理者不是蔡壁如，因為蔡壁如不懂，而這樣豢養著龐大暗黑軍隊的柯文哲，是不是為了開始籌建自己總統競選，就讓李文宗開始建立了一個更巨大的水庫，這水庫只為了他自己，不是民眾黨。

吳靜怡表示，柯文哲去年在許多飯店都有舉辦一桌桌的餐會，參加的有企業家、二代、台商，這些名單裡面並沒有重疊民眾黨或總統政治獻金的申報專戶。

此外，吳靜怡還透露，柯文哲不是沒跟她談過暗黑部隊的事，然而，因為她拒絕，就被柯文哲視為世仇的敵人和騙子，沒拒絕的人，就成為拿那些骯髒錢製造假老二的幌子。

吳靜怡說，有傳言下週五起訴書會出來，她猜想，檢調這次搞不好不想波及面積過大，恐怕只公佈相關證人，而龐大金流支出面應該不會有，阿堯（指柯文哲兒子）到時候應該對著民眾黨黨中央大喊：「誰沒有拿我爸爸的錢！」。

最後，吳靜怡再指，這些不合理的開支，難道很多不是為了網軍和文宣呢？這次巨大水庫沒有人願意搶救了，這群脫北者（指柯文哲前幕僚們），讓柯文哲成為「哀銬北」，民眾黨則沒有柯文哲，一樣靠政黨補助款繼續榮華富貴。