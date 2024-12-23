至今仍未收到「柯文哲請辭信」　周榆修曝下一步：當然是全力慰留

▲民眾黨秘書長周榆修。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北地方法院上週裁准民眾黨主席柯文哲寄送「請辭黨主席」書信給秘書長周榆修，而該書信內容於20日被媒體曝光，民眾黨緊急應變小組21日也召開會議討論此事，最大共識仍為「強力慰留柯文哲」。不過事隔至今，民眾黨秘書長周榆修23日上午表示，還沒收到柯文哲的信，收到後就會送至中央委員會、中評會，且「當然是全力慰留」。

周榆修23日上午接受廣播節目《嗆新聞》專訪，針對上週北院裁准柯文哲寄出辭職信，媒體也曝光信件內容，民眾黨有無收到信？周榆修坦言「沒有，截至這刻為止還沒有收到信。」尊重北院裁定，但比較罕見的是，「只是舉手問你『可不可以寄信』，結果你（北院）看完內容就說能寄，然而此為政黨內部事務，卻還幫忙解釋了一下？」

關於北院稱柯文哲辭職信「送到即生效」，民眾黨內部有無討論效力問題？周榆修回應，北院這樣的寫法讓他們覺得很怪、滿頭問號，「奇怪，好像住海邊一樣？」民眾黨有自己的規定，就會依照規定走，此刻就是全力慰留柯文哲，沒有疑義。

周榆修提及，自己有看到某評論，內容有對有錯，因為週六本來就要開緊急應變小組會議，但不是為了柯文哲的信，而是因應柯文哲可能被起訴後的相關攻防、事實認定。

主持人黃揚明詢問，是否認為柯文哲被起訴機率很高？周榆修沒有正面回答，僅說就時程上來說，柯文哲延押期滿雖然是2025年1月5日，但同案的（國民黨台北市議員應曉薇）是到12月底，所以政治上的判斷就是本週，「當然民眾黨也不是真空包裝，怎麼可能置外於世界，這個會議本來就要開，大部分時間在討論政治司法案件的應對、攻防。」

另外，關於20日辭職信內容被媒體披露，記者似乎比要收件的周榆修還早拿到信？周榆修稱，「不是這樣很久了嗎？這是台灣整個司法環境不健康的地方。」黃揚明追問，此信件流出很奇特，會不會覺得影響通訊自由問題？周直言「不是啊！他們對我們有很公平過嗎？沒有啊！」且目前也沒收到信，都是北院在講，「大家覺得哪裡公平？我不曉得。」

最後，周榆修說，自己收到信以後，作為民眾黨秘書長，應該依照黨的機制送中央委員會、中評會，因為解釋黨章職責在中評會，就依照中評會決議，「中央緊急應變小組當中已經說過，柯文哲是我們的主席，當然是全力慰留。」