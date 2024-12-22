逃亡大陸26年！鎮瀾宮副董3哥鄭銘富涉貪8重罪　追訴期滿獲免訴

▲前台中縣大甲鎮代表會主席鄭銘富涉犯貪汙等8項重罪，逃亡大陸26年，台中地院以追訴時效已滿判決免訴。（圖／ETtoday資料照）



記者吳佩蓁／台中報導

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的三哥、前台中縣大甲鎮代表會主席鄭銘富，涉犯貪汙等8項重罪遭起訴，1997年他獲得交保後，隔年又犯下鎮瀾宮槍擊案隨即潛逃大陸，逃亡至今已逾26年，追訴時效於今年10月10日期滿，台中地院依法判決免訴。

鄭銘富是鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的三哥，縣市合併之前，曾任大甲鎮代表會主席，鄭銘富曾因涉犯教唆殺人案，1996年被列為治平對象被判刑7年6月；鄭銘富被判刑後，檢警再追查發現他於任內涉嫌收賄、圖利且開設賭場，遭檢方依貪汙等8項重罪起訴，不過鄭於1997年11月獲50萬交保後，1998年又因鎮瀾宮改選犯下槍擊案，因而從台東搭竹筏偷渡中國大陸至今。

判決指出，鄭銘富涉犯《貪污治罪條例》之違背職務之行為期約收受賄賂或不正利益罪、圖利罪、妨害公務罪、妨害自由罪（2罪）、行賄罪、意圖營利賭博罪、普通賭博罪等8重罪，其中最重本刑之罪是「違背職務之行為期約收受賄賂或不正利益罪」，為無期徒刑或10年以上有期徒刑，其追訴權時效期間為20年。

台中地院審理認為，鄭銘富犯罪終了日是1995年12月22日，而檢察官於1997年6月8日提起公訴，但後來鄭銘富趁交保期間潛逃大陸，法院於2000年8月25日發布通緝，通緝至今已逾24年，貪污案追訴時效已於今年10月10日屆滿，依法判決免訴。