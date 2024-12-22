　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逃亡大陸26年！鎮瀾宮副董3哥鄭銘富涉貪8重罪　追訴期滿獲免訴

▲▼台中司法大廈包含台中地檢署與台中地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲前台中縣大甲鎮代表會主席鄭銘富涉犯貪汙等8項重罪，逃亡大陸26年，台中地院以追訴時效已滿判決免訴。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／台中報導

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的三哥、前台中縣大甲鎮代表會主席鄭銘富，涉犯貪汙等8項重罪遭起訴，1997年他獲得交保後，隔年又犯下鎮瀾宮槍擊案隨即潛逃大陸，逃亡至今已逾26年，追訴時效於今年10月10日期滿，台中地院依法判決免訴。

鄭銘富是鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的三哥，縣市合併之前，曾任大甲鎮代表會主席，鄭銘富曾因涉犯教唆殺人案，1996年被列為治平對象被判刑7年6月；鄭銘富被判刑後，檢警再追查發現他於任內涉嫌收賄、圖利且開設賭場，遭檢方依貪汙等8項重罪起訴，不過鄭於1997年11月獲50萬交保後，1998年又因鎮瀾宮改選犯下槍擊案，因而從台東搭竹筏偷渡中國大陸至今。

判決指出，鄭銘富涉犯《貪污治罪條例》之違背職務之行為期約收受賄賂或不正利益罪、圖利罪、妨害公務罪、妨害自由罪（2罪）、行賄罪、意圖營利賭博罪、普通賭博罪等8重罪，其中最重本刑之罪是「違背職務之行為期約收受賄賂或不正利益罪」，為無期徒刑或10年以上有期徒刑，其追訴權時效期間為20年。

台中地院審理認為，鄭銘富犯罪終了日是1995年12月22日，而檢察官於1997年6月8日提起公訴，但後來鄭銘富趁交保期間潛逃大陸，法院於2000年8月25日發布通緝，通緝至今已逾24年，貪污案追訴時效已於今年10月10日屆滿，依法判決免訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張惠妹唱三天三夜！居民「家中震動」影片曝光　急喊：很恐怖
逃亡大陸26年！涉貪8重罪　追訴期滿獲免訴
統神女員工也被打！　傷得更重
快訊／4縣市低溫特報　「2地非常寒冷」跌破10度
重磅補強！　洋基組成4星MVP打線
台達電員工墜樓前「多日沒睡」！　公司調查內容曝光
統神不滿「被我打到流鼻血的贏？」　網嗆：比拳數，不是鼻血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒醉怪男想闖民宅！反問：我像是會亂的人嗎？女警7字吐槽

高雄救護車鳴笛出勤　女騎士路口沒注意撞上倒地！擦挫傷送醫

逃亡大陸26年！鎮瀾宮副董3哥鄭銘富涉貪8重罪　追訴期滿獲免訴

火爆89餐敘爆推擠！他出聲制止慘被毆　住家大門遭撂人砸破

獨／高雄黑羊白羊車禍版！機車成廢鐵　擺攤男骨折意識不清送醫

計程車側翻畫面曝！駕駛不熟北市路況「自撞分隔島」　女乘客受傷

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人　疑電梯井馬達惹禍

快訊／統神「拳上」賽後遭尻頭…真的提告了！　警方帶回2男調查

桃園粗心媽到同樓層親戚家　2幼童反鎖門內大哭！警即時助脫困

「6條通」男不想被關　開車衝撞臨檢2警被起訴

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

【看過會飛的新娘嗎？】新郎新娘婚禮上演啦啦隊表演　空中轉圈氣氛嗨爆

酒醉怪男想闖民宅！反問：我像是會亂的人嗎？女警7字吐槽

高雄救護車鳴笛出勤　女騎士路口沒注意撞上倒地！擦挫傷送醫

逃亡大陸26年！鎮瀾宮副董3哥鄭銘富涉貪8重罪　追訴期滿獲免訴

火爆89餐敘爆推擠！他出聲制止慘被毆　住家大門遭撂人砸破

獨／高雄黑羊白羊車禍版！機車成廢鐵　擺攤男骨折意識不清送醫

計程車側翻畫面曝！駕駛不熟北市路況「自撞分隔島」　女乘客受傷

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人　疑電梯井馬達惹禍

快訊／統神「拳上」賽後遭尻頭…真的提告了！　警方帶回2男調查

桃園粗心媽到同樓層親戚家　2幼童反鎖門內大哭！警即時助脫困

「6條通」男不想被關　開車衝撞臨檢2警被起訴

統神賽後被揍　蹦闆道歉認「是自家人」揭沒攔原因：我的過錯

台北101跨年煙火施放5分多鐘　賈永婕明赴立院備詢

冬天「手腳冰冷卻體熱」？ 醫示警「四逆體質」不能進補

三大惡法三讀　綠委提「不副署」阻擋：將創憲政先例

傅崐萁一人全推翻　藍白過三法「原有折衷方案」

酒醉怪男想闖民宅！反問：我像是會亂的人嗎？女警7字吐槽

吊臂砸進軌道！上海地鐵撞車搶修中

統神「躺病床傷照」瘋傳　本尊是他！實況主傻眼哭：那麼像？

張惠妹大巨蛋唱三天三夜！居民「家中震動」影片曝　急喊：很恐怖

小王「頭戴內褲激吻」玉女女星！偷吃14年才離婚　30年老公黯然離家

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

變態工程師撿屍爛醉女友人房內逞慾

爸獨留3歲、1歲小兄弟在家！　離婚媽也不管「已交男友」

違停被叭「拖鞋爆砸頭」外送員淡定滑手機

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

即／新北工廠大火！消防局示警3地區緊閉門窗

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

高雄男當街揮刀　太太嚇：像起乩

屏東民宅大火！消防救出1人急送醫

男誤打倒車檔　猛衝6車撞一團

更多熱門

相關新聞

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

台中市的徐姓、高姓男子先前在酒吧結識兼差的正妹小花（化名），3人相約飲酒唱歌，並到徐男家中續攤。怎料2男在續攤的過程中，不斷對小花灌酒，灌醉後更是動手輪流性侵，氣得小花報警處理，2人也因為強制性交罪，各被判處7年6月有期徒刑。

大學生淪監控手日薪破萬！還斜槓暴力討債

大學生淪監控手日薪破萬！還斜槓暴力討債

闖醫院攻擊9醫護惡霸獲釋　院方回應了

闖醫院攻擊9醫護惡霸獲釋　院方回應了

即／台中碰撞轎車！5人受傷

即／台中碰撞轎車！5人受傷

台中警遭罵「胖就大聲」怒抓人　檢：不懂法律

台中警遭罵「胖就大聲」怒抓人　檢：不懂法律

關鍵字：

大甲鎮貪汙台中逃亡法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

《拳上》賽後爆衝突⋯

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

蹦闆賽後感性發言

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面