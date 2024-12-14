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台南年度燈節　2025龍崎光節：空山祭門票開賣！

▲台南市最具指標性的年度燈節活動—龍崎光節：空山祭，將於2024年12月28 日至2025年2月16日在龍崎區虎形山公園隆重登場。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市最具指標性的年度燈節活動—龍崎光節：空山祭，將於2024年12月28 日至2025年2月16日在龍崎區虎形山公園隆重登場。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市最具指標性的年度燈節活動—龍崎光節：空山祭，將於2024年12月28 日至2025年2月16日在龍崎區虎形山公園隆重登場，繼去年吸引突破10萬人次，文化局今年將結合新創意，今年以《焰土新生》探索生命力的復甦與再生，為市民與遊客提供多樣化的文化體驗。

除了豐富的藝術策展內容，今年文化局與ibon售票系統推出多元票種優惠與在地居民專屬好康，誠摯邀請全國民眾前來共襄盛舉。

空山祭將邁向第6屆的全新策展里程，今年以《焰土新生》為策展主題，藉由「木」元素銜接第五屆的「火」元素，講述餘燼燃盡化為沃土的龍崎大地，蓄勢焰生出豔木新芽的空山繁景，展現台南龍崎的在地特色與文化底蘊！

2025龍崎光節：空山祭已開始售票，活動期間平日入場票50元、假日票100元，不論平假日，採每日票券限量發售。為鼓勵在地藝術家創作、持續維持活動品質並響應藝術文化推廣，市府特別為廣大空山迷推出限量珍藏票種——「無限FUN卡＋狂歡杯」；凡購買此限定票種，即可獲得展覽限定紀念物(限量80張)！持「無限FUN卡」即可於光節期間不限次數自由進場，盡情探索光影藝術的無限魅力。

為解決外地遊客交通需求，市府與ibon售票系統今年推出「空山祭X WeMo共享機車」交通套票，並提供台南高鐵站包車直達龍崎的便捷服務，讓外地遊客輕鬆抵達。啟售日當天起也推出限量「空山祭＋台南市美術館」組合套票，搭配《無妄之境》BL特展話題，更掀起搶購風潮，話題討論不斷。購買指定套票可再享加購高鐵全票85折優惠。

為回饋在地居民及鼓勵民眾參與藝文活動，12月28日開展後，6歲以下、65歲以上長者、設籍於龍崎區民和身心障礙人士與陪同者一位，不限平、假日只要出示身分證件即能免費看展；關廟、歸仁、仁德區民出示身分證件於非國定假日的週一至週五（週二休展），免票進場看展。

文化局表示，龍崎光節空山祭不僅邀請藝術家至當地策展，也不斷在活動中加入新巧思，期望將藝術文化之美扎根地方，邀請民眾一同來感受龍崎新面貌！門票與套票即日起可至ibon售票系統網站購買，相關活動資訊詳情請至空山祭官方社群查詢！

●2025龍崎光節空山祭
活動期間：2024/12/28-2025/02/16 17:30-22:00 (21:00後停止入場)
平日票：每週一至週五(週二休展、除夕休展)。
假日票：每週六、日、國定假日。2025/01/01(元旦)、2025/01/27(彈性放假)、
2025/01/29-2025/02/02(初一-初五)為假日票。

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