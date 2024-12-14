　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

媒體最新民調最近一年市民快樂度　台南市為六都第一

▲台南市長黃偉哲最新民調發現，台南市民在光榮感及快樂度等方面指標持續攀升，有高達72%市民表示以住在台南市為榮，高達7成市民最近一年過得快樂，為六都第一。（圖／市府提供，下同）

▲台南市長黃偉哲最新民調發現，台南市民在光榮感及快樂度等方面指標持續攀升，有高達72%市民表示以住在台南市為榮，高達7成市民最近一年過得快樂，為六都第一。（圖／市府提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲連任即將滿兩年，根據媒體《TVBS民調中心》最新調查結果，台南市民在光榮感及快樂度等方面指標持續攀升，有高達72%市民表示以住在台南市為榮，另外調查也發現，高達7成台南市民最近一年過得快樂，是歷次調查最高，也是六都第一。

TVBS民意調查中心近日對六都市民進行調查，結果顯示有72%台南市民表示會以住在台南市為榮（25%非常光榮，47%還算光榮），與連任一年時的調查結果相較，感到光榮的比例上升了3個百分點，在六都中排名第三。

而調查中也詢問台南市民最近一年生活過得快不快樂，對於最近一年生活，有70%民眾表示過得快樂（18%非常快樂，52%還算快樂），20%民眾表示過得不快樂（14%不太快樂，6%很不快樂），另外11%沒有表示快不快樂。與連任一年時的調查結果相較，台南市民感到快樂的比例增加5個百分點，不但是2014年以來歷次調查最高，更在六都中奪下第一的好成績。

▲台南市長黃偉哲最新民調發現，台南市民在光榮感及快樂度等方面指標持續攀升，有高達72%市民表示以住在台南市為榮，高達7成市民最近一年過得快樂，為六都第一。（圖／市府提供，下同）

針對本次調查結果，台南市長黃偉哲表示，作為台灣的第一座城市，身為「我是台南人」油然而生的驕傲，就是對文化DNA、對城市光榮感的認同，於台南400的今年度，住在台南為榮的快樂指數再度升高，也意味著市府團隊在台南400系列活動及城市品牌識別的努力被肯定，非常感謝市民對台南市府團隊的充分支持。

此外，台南在過去一年從完善周邊產業專區，協助半導體技術擴散，台南科學園區、台南科技產業專區、沙崙智慧綠能科學城成為科技產業金三角，連動傳產業轉型升級；持續提升智慧交通系統與大眾運輸工具的縫合、13座立體停車場陸續興建完工、水環境及生活圈的基礎建設保障市民生命財產安全、全齡福祉由育兒成家到樂齡老化，一點一滴為市民累積幸福生活，為台南打造快樂城市。黃偉哲市長強調，市府團隊秉持「沒有最好，只有更好」，持續努力讓台南人幸福、榮耀台南市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
老虎發狂「啃咬50秒」拖入籠中！　飼養員1疏忽慘死
機車3貼撞聯結車「姑姪噴飛」2死1傷　恐怖奪命瞬間
快訊／智利規模6.4地震！　狂晃45秒
外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！女兒怨：太不公平　網看照片突破盲點
追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇
台式麵包不是「麵包」　醫生警告當三餐吃恐罹2病

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

媒體最新民調最近一年市民快樂度　台南市為六都第一

高雄左營深夜傳地層下陷！預售屋旁路面塌陷

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

台南北區撿菸蒂競賽　仁愛里12.6公斤勇奪冠軍

強化醫院自主防災應變能力　南消六大攜手郭綜合醫院辦防災共識營

基隆市「行人違規」要抓了！明年起開罰500　警設10路段重點執法

獨／台中和平國中族服日　新加坡學生體驗讚賞原民之美

新北塔寮坑二號抽水站　12月15日8時起蓄水試抽

新北包種茶甘醇飄清香　希望廣場好茶展售會周末登場

新北表揚農業志工感恩大會　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

雙城論壇上海先遣團抵台　李四川13日晚宴請李驍東

媒體最新民調最近一年市民快樂度　台南市為六都第一

高雄左營深夜傳地層下陷！預售屋旁路面塌陷

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

台南北區撿菸蒂競賽　仁愛里12.6公斤勇奪冠軍

強化醫院自主防災應變能力　南消六大攜手郭綜合醫院辦防災共識營

基隆市「行人違規」要抓了！明年起開罰500　警設10路段重點執法

獨／台中和平國中族服日　新加坡學生體驗讚賞原民之美

新北塔寮坑二號抽水站　12月15日8時起蓄水試抽

新北包種茶甘醇飄清香　希望廣場好茶展售會周末登場

新北表揚農業志工感恩大會　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

網購境外耶誕裝飾品小心挨罰　防檢署：需經合格加工處理

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

貨車駕駛突開門往後看3秒　挨罰1.8萬元辯故障仍慘輸

台鐵北迴線小清水溪橋「提前12／21雙線通車」　助攻元旦春節疏運

火線人物／生育非女性存在的價值　吳沛憶帶著傷痛前進：要努力的還很多

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

吃「糖精」會致癌？歐洲曝研究結果：建議可放寬攝取量

旅宿不再提供一次性備品！環境部5大新制懶人包　碳費正式開徵

台積電晶片多強？　專家「拆華為新手機」分析：中芯落後6年

媒體最新民調最近一年市民快樂度　台南市為六都第一

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

基隆行人違規要抓了　明年起開罰500

陳柏清與12強情蒐成員黃耀毅齊返母校中興高中

雲林虎尾暖心菜田　免費蔬菜採摘傳遞愛與分享

台南北區撿菸蒂競賽仁愛里1勇奪冠軍

南消六大攜手郭綜合醫院辦防災共識營

新加坡學生體驗讚賞原民之美

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

嘉義水上聖誕節主燈「水上之光」

新北塔寮坑二號抽水站　15日8時起蓄水試抽

2025法鼓山限量春聯「有大願力」　幸福大好年與眾結緣

土城廣福派出所落成啟用　侯友宜：完善員警值勤環境

新北包種茶甘醇飄清香　希望廣場好茶展售會

新北表揚農業志工　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

更多熱門

相關新聞

台南北區撿菸蒂競賽仁愛里1勇奪冠軍

台南北區撿菸蒂競賽仁愛里1勇奪冠軍

台南市北區區公所，13日週五下午舉辦「減菸淨環境 攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動成果發表及頒獎，北區區長潘寶淑、各里里長及環保志義工們皆到場共襄盛舉。

即／台南某幼兒園爆虐童　多人遭巴頭、摔床上

即／台南某幼兒園爆虐童　多人遭巴頭、摔床上

42%市民挺選總統！陳其邁：支持賴清德連任

42%市民挺選總統！陳其邁：支持賴清德連任

台南校園食農教育體驗育樂營校際交流槓麻趣

台南校園食農教育體驗育樂營校際交流槓麻趣

派出所長當綠能蟑螂內鬼遭收押　拔官停職

派出所長當綠能蟑螂內鬼遭收押　拔官停職

關鍵字：

媒體民調快樂度台南六都第一

讀者迴響

熱門新聞

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

LINE一口氣公開「4項新功能」

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

最強冷空氣來了「周末激冷剩11度」　高山可望迎入冬初雪

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

醫警告：你這樣一直吃癌就來了！「6飲食習慣」被點名

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面