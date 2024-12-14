媒體最新民調最近一年市民快樂度　台南市為六都第一

▲台南市長黃偉哲最新民調發現，台南市民在光榮感及快樂度等方面指標持續攀升，有高達72%市民表示以住在台南市為榮，高達7成市民最近一年過得快樂，為六都第一。（圖／市府提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲連任即將滿兩年，根據媒體《TVBS民調中心》最新調查結果，台南市民在光榮感及快樂度等方面指標持續攀升，有高達72%市民表示以住在台南市為榮，另外調查也發現，高達7成台南市民最近一年過得快樂，是歷次調查最高，也是六都第一。

TVBS民意調查中心近日對六都市民進行調查，結果顯示有72%台南市民表示會以住在台南市為榮（25%非常光榮，47%還算光榮），與連任一年時的調查結果相較，感到光榮的比例上升了3個百分點，在六都中排名第三。

而調查中也詢問台南市民最近一年生活過得快不快樂，對於最近一年生活，有70%民眾表示過得快樂（18%非常快樂，52%還算快樂），20%民眾表示過得不快樂（14%不太快樂，6%很不快樂），另外11%沒有表示快不快樂。與連任一年時的調查結果相較，台南市民感到快樂的比例增加5個百分點，不但是2014年以來歷次調查最高，更在六都中奪下第一的好成績。

針對本次調查結果，台南市長黃偉哲表示，作為台灣的第一座城市，身為「我是台南人」油然而生的驕傲，就是對文化DNA、對城市光榮感的認同，於台南400的今年度，住在台南為榮的快樂指數再度升高，也意味著市府團隊在台南400系列活動及城市品牌識別的努力被肯定，非常感謝市民對台南市府團隊的充分支持。

此外，台南在過去一年從完善周邊產業專區，協助半導體技術擴散，台南科學園區、台南科技產業專區、沙崙智慧綠能科學城成為科技產業金三角，連動傳產業轉型升級；持續提升智慧交通系統與大眾運輸工具的縫合、13座立體停車場陸續興建完工、水環境及生活圈的基礎建設保障市民生命財產安全、全齡福祉由育兒成家到樂齡老化，一點一滴為市民累積幸福生活，為台南打造快樂城市。黃偉哲市長強調，市府團隊秉持「沒有最好，只有更好」，持續努力讓台南人幸福、榮耀台南市。